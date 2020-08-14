Barınakta yangın 2 yaralı

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Zonguldak’ta akşam saatlerinde barınakta yangın çıktı. Çıkan yangında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre yangın akşam saatlerinde Zonguldak’ın Kozlu ilçesine bağlı Öküşne mevkisinde bulunan bir barınakta meydana geldi. İddiaya göre, çıkış nedeni belli olmayan yangında barınak içindeki eşyalar bir anda tutuşmaya başladı. Alevlerin kısa sürede büyümesi olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında 2 kişi hafif şekilde yaralanırken barınak kullanılmaz hale geldi.

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