60 milyon liralık uyuşturucunun yakalandığı gemideki 3 şüpheli tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

60 milyon liralık uyuşturucunun yakalandığı gemideki 3 şüpheli tutuklandı

İHA

Zonguldak'ta polis ekiplerinin bir ihbar sonrası sıkı takibe aldıkları geminin suya batık kısmından 31 bin 279 kilogram uyuşturucu madde çıkartılmasının ardından gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık 60 milyon lira değerinde olduğu ortaya çıktı.

60 milyon liralık uyuşturucunun yakalandığı gemideki 3 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta polis ekiplerinin bir ihbar sonrası sıkı takibe aldıkları geminin suya batık kısmından 31 bin 279 kilogram uyuşturucu madde çıkartılmasının ardından gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık 60 milyon lira değerinde olduğu ortaya çıktı.
Kolombiya'dan yola çıkan kömür yüklü kuru yük gemisi Kilimli ilçesindeki limana girişinden itibaren takibe alındı. Limana yanaştırılan geminin personelinin aşağıya indirilmesine izin verilmeden gemiye baskın düzenlendi. Dalgıçların da katıldığı operasyon anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı. Geminin suya batık kısmına özel bölme yapıldığını tespit eden ekipler o bölgeye yöneldi. Shangdong De Rui isimli kuru yük gemisine çıkan çok sayıda narkotik polisi gemiyi de didik didik aradı. Geminin bütün kapalı bölmelerini inceleyen ekiplere, Narkotik köpeği Dark da eşlik etti. Zula edilen özel bölme, römorkör yardımıyla halatlara bağlanarak bulunduğu yerden çekilerek çıkartıldı. Özel bölmeyi karaya çıkartan ekipler, kapağını açtıkları özel bölmenin içerisinde tam 31 bin 279 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirdi.
Operasyon anı ise drone ile saniye saniye havadan da görüntülendi. Gemide bulunan 3 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğü'ne getirilen 3 şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Alınan güvenlik önlemleri sebebiyle şüpheliler araçlarla adliye binasının garajına girdi. Şüpheliler; buradan güvenlik önlemleri altında savcılığa ardından da nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Zonguldak'ta motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ...
Başkan Posbıyık, Vali Tutulmaz’a projelerini anlattı
YEREL HABERLER Başkan Posbıyık, Vali Tutulmaz’a projelerini anlattı
Başkan Keleş, Vali Tutulmaz’a sunum yaptı
YEREL HABERLER Başkan Keleş, Vali Tutulmaz’a sunum yaptı
Gemiye 60 milyon TL'lik kokain operasyonu kamerada (2)
YEREL HABERLER Gemiye 60 milyon TL'lik kokain operasyonu kamerada ...
Doğal gaz rezervi ilanları değiştirdi: Tuna-1 manzaralı satılık 4+1
YEREL HABERLER Doğal gaz rezervi ilanları değiştirdi: Tuna-1 ...
"Tuna-1 doğalgaz kuyusu manzaralı" sahibinden satılık daire
YEREL HABERLER "Tuna-1 doğalgaz kuyusu manzaralı" sahibinden satılık ...
Fatih'in sondajıyla Filyos Limanı'nın önemi arttı
YEREL HABERLER Fatih'in sondajıyla Filyos Limanı'nın önemi arttı
Piyasada fındık yok, yok satıyor
YEREL HABERLER Piyasada fındık yok, yok satıyor
Başkan Bozkurt Veysel Atasoy’u andı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt Veysel Atasoy’u andı
Gemiye 60 milyon TL'lik kokain operasyonu kamerada
YEREL HABERLER Gemiye 60 milyon TL'lik kokain operasyonu kamerada
Zonguldak polisinden tarihi uyuşturucu operasyonu 60 milyon liralık uyuşturucu işte böyle ele geçirildi
YEREL HABERLER Zonguldak polisinden tarihi uyuşturucu operasyonu 60 ...
Kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Kolombiya bandıralı gemide 60 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi
YEREL HABERLER Kolombiya bandıralı gemide 60 milyon TL değerinde ...
Limana demirleyen gemiden 30 kilogram uyuşturucu çıktı Yakalanmamak için uyuşturucuyu geminin suya batık kısmına saklamışlar
YEREL HABERLER Limana demirleyen gemiden 30 kilogram uyuşturucu ...
Yaralı kartalın imdadına yetiştiler
YEREL HABERLER Yaralı kartalın imdadına yetiştiler
Coğrafi tescil alan beyaz baklava ve cevizli kömece yoğun ilgi
YEREL HABERLER Coğrafi tescil alan beyaz baklava ve cevizli kömece ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X