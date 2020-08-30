Çaycuma'da Zafer Bayramı kutlandı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'nci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Zafer Bayramı'nın 98'nci yıl dönümü kutlamaları pandemi sürecinde sosyal mesafe kurallarına uyarak gerçekleşti. Çaycuma Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Çaycuma Belediyesince çarşı meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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