(Özel) Şehidin ismini vasiyet ettiği lise, üniversiteye yerleştirmede ilçe birincisi oldu "Okul zaten dersanedir" dediler, başarıyı şehitlere adadılar

Iğdır'da PKK tarafından bombalı saldırıda şehit edilen polis memuru Yusuf Yelkenci'nin vasiyeti üzerine isminin yaşatıldığı Şehit Yusuf Yelkenci İmam Hatip Lisesi, "Okul zaten dersanedir" sloganıyla ilçede üniversiteye en çok öğrenci yerleştiren okul oldu. Şehidin ailesi ise başarının elde edilmesinin ardından okula anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

2015 yılında Iğdır'da terör örgütü PKK tarafından bombalı saldırı sonrasında şehit olan polislerden Yusuf Yelkenci, isminin bir İmam Hatip Lisesi'ne verilmesi vasiyeti üzerine Kozlu ilçesinde yeni yapılan İmam Hatip Lisesi'ne ismi verildi. Şehidin adının yaşatıldığı okul, üniversiteye öğrenci yerleştirmede ilçe birincisi oldu. Geçen 13 Mart itibariyle eğitim ve öğretime ara verilmesine rağmen öğrencilerle bağlantıyı kesmeyen okul yönetimi, dershaneye gitmeden öğrencilerini üniversiteye yerleştirmede büyük başarı elde etti.

Koçluk sistemi ve ekip çalışması yapan okul yönetimi, toplam 13 öğrenciyi üniversiteye yerleştirmenin gururunu yaşıyor. Okul Müdürü Muhammet Uysal, Şehit Yusuf Yelkenci ve diğer şehitlere saygı gereği en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını belirterek şöyle dedi:

"Şehidimize tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Diğer şehitlerimiz gibi vatanın savunulması noktasında canını vermiş bir kardeşimizin babası Nevzat beyin ve kendisinin tercihi şehit olursam kendisinin isminin İmam Hatip Lisesine verilmesi dolayısıyla okulumuza imi verilmiş 4 yıldır eğitime devam eden bir bina şehit ismi ile özdeşleşmeyi onur ve gurur sayıyoruz. Hem okulumuzun konumu gereği hem de şehitlerimize saygı gereği en iyi şekilde şehidimizi temsil etmeye çalışıyoruz. Özellikle pandemi döneminde okulun elde etmeyi başarılarla ön plana çıkarak eğitimde güzel bir yere geldiğimize inanıyoruz. Tekrar daha iyi daha yeni başarılarla şehidimizin ismini en iyi şekilde taşımak yüceltmek ve onun ve ailesinin teveccühüne mahzar olmak en büyük temennimiz. Bu yıl itibariyle pandemi dönemi oldu ve 13 Mart’ta eğitim öğretime ara verildi. Buna rağmen öğrencilerimiz ile ilişkiyi kesmedik. Buna rağmen başarı oranımız Türkiye’de hissedilir bir başarı. Hiç dershaneye gitmeden “Okul zaten dershanedir” sloganı ile yola çıkarak bu yol üniversiteye çıkar deyip İmam Hatip Lisesinden de dershaneye gitmeden öğrencilerin üniversiteye gidebileceği izlenimi oluşturarak yolumuza devam ettik. Koçluk sistemi ve ekip çalışması yaparak öğrencilerimiz geç vakitlere kadar takip ederek böyle bir sonuç elde ettik. 8 tane 4 yıllık üniversiteye giden öğrencimiz var. Yüksek okullara da 5 öğrenci toplam 13 öğrencimiz yerleşmiş durumda bu genel anlamda bizim mezun olan her 3 öğrenciden 1’inin üniversiteye gitmesi demek. Belki 2 yerleştirmede ciddi manada yerleşecek öğrencilerimiz var mutluyuz gururluyuz."



Şehidin ailesinden okula anlamlı ziyaret

Elde edilen başarıdan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden şehidin babası Nevzat Yelkenci, şehidin vasiyetini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bundan çok gururluyuz. Oğlumuzun isminin imam hatip Lisesine bir okulda yaşatılması gurur verici bir şey. Böyle bir olay yaşanmaması daha iyi olurdu Allah kimseye bu acıları yaşatmasın ama oğlumuzun adının ilelebet bu okulda yaşamasını istiyoruz. Oğlum şehit olmadan böyle bir şey istedi. Oğlum öğrencileri çok severdi. İçinde demek böyle bir şey vardı. 2 okul vardı giden kaymakamımız Ahmet Karakaya biz burayı istiyorduk aklımızda burası vardı. Oğlumuzun isteği üzerine bizde burayı uygun gördük. Buradan üniversiteye gitme başarısı da arttı müdürümüzle konuştuk büyük başarı başarıların devamı dileriz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını isteriz."

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