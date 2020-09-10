Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

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Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelinin üzerinden metamfetamin tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 27 yaşındaki Ö.A. isimli kadının uyuşturucu madde kullandığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi sahil mevki'inde düzenlenen baskında şüpheli 0.3 gram metamfetamin maddesi ile yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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