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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ciğer, şehit düşen Kızılay personeli için baş sağlığı diledi

İHA

Ciğer, şehit düşen Kızılay personeli için baş sağlığı diledi

Türk Kızılay’ı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer Suriye’nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına düzenlenen saldırıda şehit düşen Kızılay personeli için baş sağlığı diledi.
Suriye’nin kuzeyinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına yönelik düzenlenen saldırıda bir Kızılay personeli şehit olduğunu bir personelinde yaralandığını belirten Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer yapılan saldırıyı kınadığını dile getirdi. Üzerinde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılay aracına saldırı yapıldığını ifade eden Kdz. Ereğli Kızılay Derneği Şube Başkanı Yaşar açıklamasında şu sözlere yer verdi “Suriye'nin Halep kırsalında seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda bir arkadaşımız şehit olmuştur. Karadeniz Ereğli Türk Kızılayı şubesi olarak, uluslararası hukukla korunması gereken; üzerinde belirgin bir şekilde Kızılay amblemi taşıdığı için dokunulmazlığı bulunan ve orada sadece yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmek için bulunan Kızılay aracımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şehidimize Allah’tan Rahmet, yaralı kardeşimize acil şifalar diliyorum. Türk milletinin ve Türk Kızılay camiasının başı sağ olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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