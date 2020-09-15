Yılın Ahisi Çaycuma'dan

Bu yıl 33. sü düzenlenen Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Yılın Ahisi seçilen 1976 yılından buyana faaliyet gösteren Marangoz Ustası Orhan Durusoy işyerinde ziyaret edildi.

Çaycuma Kayıkçılar Köyündeki işyerinde gerçekleşen ziyarete Zonguldak Vali Yardımcısı Mehmet Türk, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Çoşgun, İl Ticaret Müdürü İsmail Maden, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, Çaycuma Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Başkanı Hayri Kandemir ve Zonguldak Berberler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bayar katıldı. Ziyarette Yılın Ahisi seçilmesi nedeniyle Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Çoşkun tarafından öncelikle geleneksel şed kuşatılarak ahi kaftanı giydirildi. Zonguldak Vali Yardımcısı tarafından Yılın Ahisine hediye takdim edildi. Çaycuma Kaymakamı yılın Ahisi seçilmesi nedeniyle Orhan Durusoy’u tebrik ederek kendisine Ticaret Bakanlığınca gönderilen tebrik beratını takdim etti. İl Ticaret Müdürü İsmail Maden’de yılın ahisini kutlayarak Örnek işyeri belgesi takdim etti.

Programın ardından Çaycuma İlçesinde faaliyet gösteren ve Ahilik geleneklerine bağlı bazı işyerlerine örnek işyeri belgesi verildi.

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