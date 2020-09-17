2 kişinin öldürüldüğü olay genişletildi Olayda özel ekip kuruldu, 3 kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Yavuz Beşikci ve Emine Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre 20 Ağustos tarihinde iddiaya göre otomobili ile yol kenarında duran Yavuz Beşikçi'ye, yanında duran taksiden ateş edildi. Olayda, Yavuz Beşikci ve yanında bulunan Emine Aslan hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetin planlı olarak işlendiğini tespit ederek soruşturmasını genişletti. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili özel bir ekip kuruldu.



Özel ekip kuruldu 3 kişi gözaltına alındı

İş insanı Yavuz Beşikci ve Emine Aslan'ın öldürülmesi ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından özel bir ekip kuruldu. Jandarma ekipleri Sakarya'da 5 ayrı adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler A.K., S.T. ve Y.K. ifadeleri alınmak üzere Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.



Olayda kullanılan 3 adet tabanca ele geçirildi

İş insanı Yavuz Beşikci ve Emine Aslan'ın öldürülmesi ile ilgili düzenlenen operasyonda Sakarya’da 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde ve arazide yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 adet 9.mm tabanca, 5 adet şarjör, silahlara ait 36 adet fişek ve şahısların kullanmış olduğu sahte kimlik ele geçirildi.

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