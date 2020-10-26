Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Yeşil, koronavirüse yakalandı

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Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK, (DHA)GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, koronavirüse yakalandı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, geçen cuma akşamı yüksek ateş ve tansiyon şikayetiyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Hakan Yeşil, evinde tedaviye alındı. Hakan Yeşil, genel durumunun iyi olduğunu ve evde tedavisine başlandığını belirterek, "Koronavirüs, cuma akşamı yüksek ateş ve tansiyon yüksekliği nedeniyle başvurduğum hastanede yapılan testle ortaya çıktı. Şimdi evimde karantinadayım. Verilen ilaçları kullanıyorum. Genel durumum iyi. Merak eden, soran herkese teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-10-26 11:37:38



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