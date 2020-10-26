Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi düzenlendi

MuhasebeFinans alanında akademik, sosyal, ekonomik ve mesleki işbirliğini hedefleyen Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (ICAFR 2020)’nin 7.si 2322 Ekim tarihleri arasında BEÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Çelik'in başında bulunduğu düzenleme kurulu tarafından tertiplenen, Sakarya Üniversitesi İİBF Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can’ın koordinatörlüğünde yürütülen kongre, 22 Ekim Cuma günü Sezai Karakoç Kültür Merkezinde açılış töreni ile başladı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, açılış töreninde bir konuşma yaparak, 2021 yılında 8.si düzenlenecek olan kongrenin ev sahipliğini devraldı.

COVID19 ile mücadele tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen kongrenin bu yıl ki teması ‘Pandemi Sonrasında Muhasebe ve Finans Alanında Gelişen Yeni Trendler’ oldu. Muhasebe ve finans disiplinlerinde ulusal ve uluslararası alanda çalışmaları olan akademisyen, araştırmacı ve uygulamacıyı bir araya getiren kongrede, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. İİBF Öğr. Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yükçü, Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu ve Marmara Üniversitesi İİBF Öğr. Üyesi Prof. Dr. Gürbüz Gökçen konuşmacı olarak yer aldı. Ülke ve dünyadan bir çok üniversitenin paydaşları arasında yer aldığı biri İngilizce sunum olmak üzere toplamda 12 oturumdan oluşan kongrede ‘küresel pandemi de muhasebe ve finans sektörleri ve gelecekteki trendleri‘ tartışılırken, 59 bildiri yayımlandı. YouTube kanalında canlı olarak yayınlanan kongrede ayrıca yüksek lisans ve doktora öğrencileri için lisansüstü atölye oturumu yapıldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, kongreye ilişkin yaptığı açıklamada, temelleri 2013 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu (MYO)’nda düzenlenen konferans ile atılan kongreye ev sahipliği yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Çufalı, “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak pandemi sürecinin uluslararası nitelikli ilk çevrimiçi kongresini yürütmenin heyecanını yaşıyoruz. Üniversitemizin gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde düzenlenen kongre, konferans gibi bilimsel buluşmalara katılımın hem şehrin hem üniversitenin tanıtımı hem de üniversitenin potansiyelini yayma anlamında stratejik önemine sahip. Bu tür bilimsel, kültürel ve akademik etkinliklere verilen desteğin artarak devam edecek. Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen ve katılımlarıyla kongreyi onurlandıran akademisyenlere ve misafir konuşmacılara teşekkür ediyorum.

7. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kamil Büyükmirza, Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nalan Akdoğan, Bahçeşehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Niyazi Berk ve Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Seval Kardeş Selimoğlu gibi alanında duayen isimlerin zoom üzerinden video konferans yoluyla kapanış oturumlarına katılımları ile sona erdi.

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