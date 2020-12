İhtiyaç sahipleri için Kızılay’a 25 koli gıda yardımı yaptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir işadamı yoksul ailelere verilmek üzere Kdz. Ereğli Kızılay Başkanlığı’na 25 koli gıda yardımında bulundu.

AK Parti Kdz. Ereğli Kurucu İlçe Başkanı İş İnsanı Muhammet Köse Kdz. Ereğli Kızılay Derneği’ne ihtiyaç sahibi aialelere ulaştırılmak üzere her ay 25 koli gıda yardımında bulunacağını açıkladı. İlk yardımları Kızılay’a ulaştıran Köse yaptığı açıklamada “Sağ olsun devletimiz, ‘Sosyal devlet Politikasını izleyerek esnafına, yatırımcısına vatandaşına; gücün nispetinde yardımlarda bulunuyor. Ama yeterli değil tabi ki. Bizler de vatandaş olarak sosyal sorumluluk projesi içinde bizim de elimizden gelen gayreti gösterip, yardımları yapmamız lazım. Bu tür zamanlarda ekmeğimizi, tenceremizdeki çorbamızı, masamızdaki yemeğimizi bölmemiz, paylaşmamız lazım. Bu sorumluluk içerisinde, Koçar Hasar Danışmanlık Firması sahibi olarak 25 aileye elimizden geldiğince kumanya ihtiyacını karşılamak için girişimde bulundum. Türk Kızılayı Ereğli Şubesindeki arkadaşlarımız bu konudaki her türlü yardımları yapıyorlar. Ben de sağ olsun Yaşar Ciğer Başkanımıza bu kumanyaları teslim ediyorum. Kendileri çok güzel bir şekilde kumanyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklardır. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odasınca başlatılan ve çok hoşuma giden ‘Ereğli Esnafına Sahip Çık’ kampanyası var. Halkımızın ilçe esnafından alışveriş yapması lazım. Ben de ‘Ereğli Yoksuluna Sahip Çık’ diyorum. İlçede gücü yeten insanlar olarak yoksulumuza sahip çıkmamız lazım. Bu amaçla başladığım desteği. Her ay 25 aileye ulaştırılmak üzere bağışımı devam ettireceğim. İmkanlarım ölçüsünde sayıyı da artıracağım. Allah memleketimize, milletimize ve Devletimize zeval vermesin. İnşallah bu ekonomik sorunlardan kısa zamanda kurtulacağız” dedi.

Kdz. Ereğli Kızılay Derneği Başkanı Yaşar Ciğer de, yaptığı yardımlardan dolayı İs İnsanı Muhammet Köse’ye teşekkür etti. Yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Ciğer şu bilgileri verdi; “Türk Kızılayı Şubesi olarak kan ve plazma konusundaki çalışmalarımızın yanı sıra, özellikle pandemi süresince yerel bölgemizde de kaynaşmanın ve birleşmenin çok önem arz ettiği bu günlerde Muhammet Ağabeyimizin, şirket ile birlikte Kızılay’ın yanında yer alıp bu tür yardımlar yapılması Kızılayımızı ve insanlarımızı çok mutlu etmiştir. Bu tür sayıların artmasını diliyoruz. Çünkü dünyada ve ülkemizde pandemiye dayalı ekonomik kriz ve buhran yaşanıyor. Bu buhran el ele vererek birlikte aşılır. Her ay sürdüreceği yardımlar için Muhammet ağabeyimize ve şirketine çok teşekkür ediyorum. Gün birlik ve beraberlik, ülkemizin el ele verme günüdür. Türk Milleti de bu konuda kadirşinas ve birlikberaberlik içinde her zorluğu aşabilecek yapıdadır. Bu anlamda Türk Kızılayı’mız vasıtasıyla insanlarımıza yardım eden herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz, iki ki varlar.”

İş insanı Muhammet Köse’nin, temsili olarak şube binası önünde teslim ettiği ve içinde sıvı yağ, çeşitli bakliyat, makarna, un, pirinç, salça ve çikolatadan oluşan koliler, Türk Kızılayı deposuna götürüldüğü belirtildi. Kızılay yetkilileri gıda kolilerinin, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine bugünden itibaren dağıtılmaya başlanacağını ifade etti.

