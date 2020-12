Zonguldak'ta 2020 yılı böyle geçti

Zonguldak'ta geride bırakılmaya hazırlanılan 2020 yılında siyasetten spora, asayişten ekonomiye birçok önemli olay yaşandı.

İşte yıl içerisinde Zonguldak'ta yaşanan olaylardan bazıları şunlar:



Ocak 2020

5 Ocak: Zonguldak'ta içerisinde gençlerin bulunduğu otomobil karlı yolda 40 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada üniversite öğrencisi Ayşe Taşkara hayatını kaybetti. Araçta bulunan üç genç yaralandı.

5 Ocak: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Tuğrul Atasoy, Kozlu ilçesinde alaca çinte (Plectrophenax nivalis) kuşunu fotoğrafladı. 2016 yılından bu yana ilk kez görülen alaca çinte, Zonguldak'ta görülen 308. kuş oldu. Kuşun fotoğrafı sosyal medyada paylaşım rekorları kırınca, çok sayıda kuş gözlemcisi Zonguldak'a geldi.

9 Ocak: Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde inşaatı devam eden Kaymakamlık binasında yapılan kazıda top mermisi bulundu. Kazıda buldukları top mermisini hurdacıya satan çalışanlar aldıkları parayla kebap yemeye gitti.

9 Ocak: Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından 3 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Sabah saatlerinden itibaren ekipler hasar tespit çalışmalarını başlattı. Mahalle sakinleri olası bir duruma karşı ateş yakıp sabaha kadar nöbet tuttuklarını ifade etti.

16 Ocak: Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit düşen piyade sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin baba ocağı olan Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine ateş düştü.

31 Ocak: Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen tavan göçmesi sonucu yaklaşık 20 saat süren arama kurtarma çalışmalarının sonucunda iki işçiden 1’inin cansız bedenine ulaşıldı.



Şubat 2020

2 Şubat: Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tek başına yaşayan Kemal Çetin, 2003 yılında evden ayrılan ve o günden sonra hiç görmediği oğluna kavuşmak istiyor. Uzun saçları nedeniyle yaşanan tartışma sonrası evden ayrılan oğluna seslenen gözü yaşlı baba, tüm varlığını oğullarına bırakıp, kendisinin de huzurevine yerleşmek istediğini söyledi.

3 Şubat: Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kanalizasyon giderine sıkışan ev kedisi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda kurtarıldı.

10 Şubat: Zonguldak'ta Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Grizu263 takımı, 40 kişilik ekiple 3 ayrı projede çalışmalarını sürdürüyor. Üst üste 2 kez ABD'de düzenlenen yarışmada dünya ikincisi olan takım bu kez de 5 santimetrelik cep uyduyla adını duyuracak. Üretim aşamalarının ardından test aşamasına geçecek olan cep uydu, fırlatılacağı günü bekliyor.

13 Şubat: Zonguldak'ta esnaflık yapan Pekcan Günarslan, felç kaldığı gerekçesiyle uyutma önerisini kabul etmediği kedisine evladı gibi bakmaya başladı. Günarslan, "Hayvanların da yaşamaya hakkı var. Sağlamken de sakatken de benim kedim" diye konuştu.

20 Şubat: Zonguldak'ta bir restoran işletmecisi, "Eğer tacize veya şiddete maruz kalırsan hemen bize koş" yazılı pankart astı. Pankartı görenler ise teşekkür etmek için iş yerine koştu.

28 Şubat: Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan 33 şehitten 1'i olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz’ın babasına acı haber verildi. Baba Tacettin Yılmaz'ın fidan dikmek için memleketine geldiği öğrenildi.

27 Şubat: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Erdemir Limanı'na İran'dan yük getiren 16 İranlı tır şoförünün Atatürk Devlet Hastanesi site ek hizmet binasındaki gözlem altında tutuluyor.



Mart 2020

6 Mart: Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde koltuk değnekli ve sakat rolü yapan şahıs dilenirken yakalandı. Bayılma rolü yapan şahıs dükkanın önündeki tezgahtan balta alarak zabıta memuruna saldırdı.

6 Mart: Zonguldaklı güreş antrenörü Murat Çakır'ın yetiştirdiği ve geleceğin güreşçisi olarak gösterilen Mehmet Miraç Alaca, Okullararası Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

10 Mart: Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Belediye Başkanı iken 2009 yılında yapılan çete operasyonuna dahil edilen Murat Sesli, Ankara’da polise teslim oldu.

10 Mart: Zonguldak'ta mumdan çıkan yangın sonucunda yaşlı çift hayatını kaybetti.

11 Mart: Zonguldak'ta tır ile okul servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

13 Mart: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Türk Kızılayı'nın ortaklaşa olarak bu yıl 9. düzenlediği "Kampüsün Kanında Hayat Var’ sloganıyla başlayan ve 2 gün süren kampanyada bin 704 ünite kan bağışlandı.

20 Mart: Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde otomobil 20 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişide yaralandı.

20 Mart: Zonguldak'ta bir işyerinde koronavirüs paniği yaşandı. Ankara'dan gelen misafirinin hapşırdığını gören esnaf ve işyerindekiler panikle sağa sola kaçıştı. Montunun altına gizlenen esnaf ise dakikalarca montunun altında bekledi. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

21 Mart: Zonguldak’ta güvenlik görevlisi yerde cansız yatan yavru kediyi kalp masajı ve suni teneffüs yaparak son anda ölümden kurtardı.

22 Mart: Ukrayna'dan Zonguldak'a gelen kuru yük gemisindeki 51 Türk vatandaşının gözlem altına alınmasının ardından gazetecilere açıklamada bulunan dönemin Valisi Erdoğan Bektaş, gemideki Ukrayna uyruklu kişilerin gemi ile geri gönderileceğini söyledi. Bektaş, "Ukrayna vatandaşları içeri alınmıyor, geri gönderilecek. Türk vatandaşlarımızda şüpheli bir durum görülmedi. 14 gün gözlem altında tutacağız" dedi.

22 Mart: Devrek Belediyesi Koronavirüs tedbirleri kapsamında alandaki oturma banklarını tel kafes ile çevirdi. Zonguldak’ın Devrek Belediyesi tarafından Cumhuriyet alanında vatandaşların oturdukları bankları tel kafes ile çevirerek tedbir amaçlı vatandaşların oturmalarını önleme yoluna gidildi.

24 Mart: Zonguldak’ta seyir halindeki otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu üst geçitten aşağı düşerek yaklaşık 50 metre sürüklenerek boş araziye uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

28 Mart: Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 50 yaşındaki Ahmet Cantekin'in öldüğü silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın faili Volkan Y. ise emniyete giderek teslim oldu.

30 Mart: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile Genel Maden İşçileri Sendikası’nın yaptığı toplantıda kuruma bağlı müesseselerde çalışan işçilerin ikinci bir emre kadar idari izne çıkarıldıkları kaydedildi.



Nisan 2020

1 Nisan: Ukrayna'dan Zonguldak'a gelen kuru yük gemisindeki 17 tır şoförü 14 günlük gözlem altına alındı.

4 Nisan: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 büyükşehir ve Zonguldak’a giriş çıkışların durdurulduğunu açıklamasının ardından madenin başkenti Zonguldak’ta alınan tedbirler aralıksız sürüyor.

6 Nisan: Dönemin Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, ilde ilçeler arasındaki geçişlerin de bu gece saat 24.00'den itibaren sınırlandırılacağını açıkladı.

6 Nisan: Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 8 yıl önce meydana gelen köprü faciasında halen 4 kişi kayıp. Korona virüs tedbirleri sebebiyle bu yıl anma töreni de düzenlenmedi.

9 Nisan: Ukrayna'dan Zonguldak'a gemi ile getirilen bir tır şoförü, 14 gün boyunca gözlem altında tutulduğu öğrenci yurdundan ayrılırken mektup bıraktı. Tır şoförünün bıraktığı mektubun yanındaki 50 lira da görevlilere duygu dolu anlar yaşattı.

11 Nisan: İçişleri Bakanlığı tarafından 12 Nisan 2020 saat 00.00'a kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Gece saatlerinden itibaren yürürlüğe giren yasak kapsamında eczaneler, su dağıtım yerleri, fırınlar, veteriner merkezleri, sağlık merkezleri açık kalacak.

30 Nisan: Arsenal’in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in, küçük yaşta çekilmiş fotoğrafı sosyal medyayı salladı.



Mayıs 2020

5 Mayıs: Zonguldak’ta 2006 yılından bu yana sürekli hırsızlık olayına karışan ve akıl hastası olduğu için fiil ehliyeti bulunmayan E.B. dün gecede 3 iş yerine girerek hırsızlık yaptı.

5 Mayıs: 42 yıldır atletizm ile uğraşan 52 yaşındaki milli veteran atlet Ali Olgun Örkiz, Balkan Şampiyonası'nda elde ettiği 3'üncülük madalyasını en çok değer biçen kişiye vererek gelirini Sosyal Hizmetler Kurumu'na bağışlayacak.

6 Mayıs: Zonguldak’ta 11 yıllık kuaför Tarkan Baldan, korona virüs tedbirleri nedeniyle 40 gündür kapalı olan iş yerini devlet destekli ihtiyaç kredisi ile yeniledi. Baldan, "Müşterilerimi çok özledim" diyerek heyecanla saç keseceği günü bekliyor.

10 Mayıs: Zonguldak'ta 14 aylık bebek, yediği eriğin boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetti. Küçük kız, Anneler Günü'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

10 Mayıs: Zonguldak'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkartırken sosyal mesafeye de önem gösterdi.

19 Mayıs: Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 55 yaşındaki Ramazan ve 54 yaşındaki eşi Zühriye Yıldız, evde yedikleri turşu ve pekmezin ardından rahatsızlandı. Konservedeki 'Clostridium botulinum' bakterisinden şüphelenilmesi üzerine yapılan testlerde bakteriye rastlanmadı. Ailenin 170 günlük yaşam mücadelesinde 55 yaşındaki Ramazan Yıldız yaşamını yitirdi. Eşi Zühriye Yıldız ise tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

20 Mayıs: Zonguldak’ın Kilimli İlçesi’ne bağlı Gelik beldesinde kaçak bir maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hasan A. isimli işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

22 Mayıs: Zonguldak'ta şehirler arası taşımacılık yapan bir firma, karayolu taşımacılık fiyatlarının artması nedeniyle yolcularına otobüs yerine özel VİP araçla hizmet veriyor. Yolculuk öncesi yolcuların ateşi ateş ölçer ile ölçülüyor ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınıyor.

25 Mayıs: Zonguldak'ta 40 yıl önce babasının hayatını kaybetmesiyle köyündeki ve dünyadaki toplumsal olayları ajandasına not almaya başlayan 70 yaşındaki Muharrem Kara, yeni tip korona virüsü de an be an defterine kaydetti.

26 Mayıs: Zonguldak'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkartırken sosyal mesafeye de önem gösterdi.

29 Mayıs: Genel Maden işçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, iki ay ara verdiniz üretime 1 Haziran itibari ile üç vardiya şeklinde üretime başlayacaklarını söyledi.

29 Mayıs: Zonguldak bölgesinin değerlerinden Çaycuma Manda Yoğurdu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 08.05.2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından menşe adıyla tescil edildi.



Haziran 2020

2 Haziran Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde meydana gelen kazada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 Haziran Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

5 Haziran Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezinde 17 yıldır görev yapan polis memuru Mehmet Sarcan, emekliliğini polis telsizinden anons ederek duyurdu. Sarcan, "Çalışma arkadaşlarıma haklarını helal etmelerini konusunda seslendim. Onların bana haklarını helal ettiğinden eminim, ben hepsine hakkımı helal ettim" dedi.

7 Haziran Zonguldak Ankara karayolunda iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

27 Haziran Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde beton mikseri ile işçi servisi çarpıştı. Kazada işçi servisinin şoförü yaşamını yitirdi. Mikser sürücüsü ve serviste bulunanlar yaralandı. 29 Haziran Zonguldak akrabalar arasında çıkan arazi tartışmasında kan aktı. Silahların konuştuğu kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. 30 Haziran Karadeniz’de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için geçen Mayıs ayında İstanbul'dan Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi Zonguldak’a geldi. Filyos beldesinde demirleyen gemi, son hazırlıklarının ardından 15 Temmuz günü itibariyle sondaj faaliyetlerine başlayacak. Geminin Karadeniz'deki çalışmaları sırasındaki tüm ihtiyaçlarının Filyos Limanı'ndan karşılanacağı öğrenildi.



Temmuz 2020

1 Temmuz: Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde; M.Ö. kurulduğu tahmin edilen Tieion Antik Kenti’nde tapınağın en kutsal yeri olarak geçen ve adanan adak eşyalarının saklandığı, heykellerin bulunduğu kripto ortaya çıkartıldı. 20 kişilik ekibin çalıştığı antik kent kazılarında elde edilen bulgular kent tarihine ışık tutuyor.

5 Temmuz: Zonguldak'ta bir çift, yeni tip korona virüsle mücadele nedeniyle düğünlerini halk pazarında yaptı. Davetliler maske takıp ateşleri ölçülerek düğün alanına alındı.

8 Temmuz: Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde şiddetli yağış Galericiler Sitesi'ni sular altına bıraktı. Esnaf yaşadıkları zor durumu göstermek için eline olta alıp balık tutmaya başladı.

20 Temmuz: Trabzon'dan yola çıkan Fatih Sondaj Gemisi, Filyos beldesindeki hazırlık çalışmalarının ardından bugün Kdz. Ereğli ilçesi açıklarındaki Tuna1 lokasyonunda ilk sondajına başladı. Fatih Sondaj Gemisi'ne iki yardımcı gemi eşlik ediyor.

21 Temmuz: Zonguldak'ta esnaflık yapan Muammer Altmışdörtoğlu, 5 yıl önce satın alarak garajında sakladığı 98 model aracını 125 bin liradan satılığa çıkarttı. Altmışdörtoğlu aracını, kıymetini bilen birine satacağını söyledi.

25 Temmuz: Zonguldak’ta özel bir maden ocağında parmağı kopan maden işçisi hava ambulansı ile Kocaeli’ye sevk edildi.

30 Temmuz: Zonguldak'ta işitme kaybı yaşayınca beyincik köşesine yerleşmiş 2 santimetre büyüklüğünde tümör olduğu belirlenen 57 yaşındaki Emine Gök, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinde 12 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.



Ağustos 2020

4 Ağustos: Zonguldak'ın Çatalağzı beldesindeki Hacıoğlu Mahallesi'nde ikamet eden bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 40 hanenin bulunduğu mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı.

4 Ağustos: Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde fındık tarlasında çalışan işçiler ile tarla sahiplerinden toplam 18 kişi yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

6 Ağustos: Zonguldak'ta tabela işi için çıktığı vincin sepetinden düşen 25 yaşındaki Burak Çavdar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayda sepette bulunan diğer işçinin ise ayağı kırıldı.

7 Ağustos: Muğla'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Berkant Gürleyen ve Berat Aydın, memleketleri Zonguldak'ta son yolculuklarına uğurlandı. İki yakın arkadaşın cenazesine çok sayıda seveni katıldı. İki gencin babaları taziyede güçlükle ayakta durabildi.

8 Ağustos: ZonguldakKarabük karayolunda meydana gelen trafik kazasında ölen anne ve iki evladı gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ailesini geçindirmek için çalıştığı Hindistan'da acı haberi alan baba Turhan Erdoğan ise cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi.

14 Ağustos: Zonguldak Limanında 1. Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisi bulundu. Zonguldak kent merkezinde bulunana liman arkasında vatandaşlar tarafından top mermisi bulundu. Top mermisi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri yapılan incelemede deniz dibinde patlamamış zırh delici top mermisi tespit edildi.

15 Ağustos: Zonguldak’ta iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

16 Ağustos: Zonguldak'ta 10 yaşındaki iki çocuğun deniz yatağının alabora olmasıyla imdadına yetişen 6 kişi, şiddetli dalga nedeniyle ulaşımı olmayan koya sığındı. Gece şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle ara verilen kurtarma çalışmaları sabah devam etti. Mahsur kalan 8 kişi sabah erken saatlerde bulundukları yerden kurtarılarak bota alındı.

17 Ağustos: Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi, 8 yıl önce babası ve amcasını öldüren ve cezaevinden izinli olarak çıkan şahsa sahilde yüzlerce kişinin önünde kurşun yağdırdı. Cinayetin ardından zanlının elinde silahla dolaşması vatandaşlara korku dolu dakikalar yaşattı.

21 Ağustos: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunduğunu açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu.

26 Ağustos: Zonguldak’ta en fazla ziyaretçisi bulunan Esas 67 Burada AVM’de 2 mağaza çalışanında korona virüs görülmesi üzerine 2 mağaza tedbir amaçlı kapatıldı.



Eylül 2020

1 Eylül: 1 Eylül Av yasağının kalkmasıyla birlikte Zonguldak’lı balıkçılar “Vira Bismillah” dedi.

3 Eylül: Zonguldak’ta yapımı devam eden Mithatpaşa Tünelleri'nde iki tünelde ışık görüldü töreni yapıldı. Törende konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “Mithatpaşa Tünelleri Batı Karadeniz’i bağlayan, doğuya kadar giden, oradan batıda İstanbul’a kadar geçen geniş sahil yolunun önemli parçalarından biridir” dedi.

4 Eylül: Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Nebioğlu beldesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde öldürüldükten sonra toprağa gömülen iki akrabanın katil zanlısı baba ve oğul yakalandı.

8 Eylül: Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

9 Eylül: Zonguldak Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) bağlı Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağında iş kazası meydana geldi. Kazada 1 işçi hafif şekilde yaralandı.

10 Eylül: Zonguldak’ta alışverişten dönen anne, 9 yaşındaki oğlunu odasındaki elbise dolabında boynundan asılı halde buldu. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

15 Eylül: Zonguldak Belediyesi bünyesinde yarım asırdan bu yana hizmet veren 11 katır, düzenlenen törenle emekli edildi. Merdivenli şehir Zonguldak'ta araçların giremediği sokaklarda çöp toplayan katırlar, hafta sonuna kadar son kez görev yapacak.

19 Eylül: Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde iş adamı Yavuz Beşikçi ile yanında bulunan Emine Aslan isimli kadını öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan kişilerin başka cinayet planları da olduğu tespit edildi. Zanlıların hem ikametlerinde hem de arazilerinde gömülü vaziyette çok sayıda silah ele geçirildi.

20 Eylül: Zonguldak'ta yarım asırdır çöp araçlarının giremediği ara mahallelerden çöp toplayan 11 emektar katır emekliye ayrıldı.

20 Eylül: Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde esnaflık yapan İlyas Memiş, pandemi dolayısıyla zor günler yaşayan vatandaşlara destek olmak için her ayın bir günü halk günü ilan etti. Fiyatları da düşüren ve iş yeri önünde kuyruk oluşan Memiş, "Her şey para değil. Bu zor günlerde insanlara destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

26 Eylül: Yurtbay Şirketler Grubu kurucusu olan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Zonguldaklı iş adamı Zeki Yurtbay son yolculuğuna uğurlandı.



Ekim 2020

1 Ekim: Zonguldak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştiren Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak'ta günlük 850'ye yakın test yapılarak rekor kırıldığını ifade etti. Vali Tutulmaz, "İl olarak evet vakalarımız var. Ama şu anda vakalarımızın sayısı rahatsız edecek durumda değil. Biz bir vaka bile olsa bunun önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

2 Ekim: Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kendisini araçtan indirmek isteyen jandarma personelinin üzerine aracını süren zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 Ekim: FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan sanık Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

5 Ekim: Milli Teknoloji Hamlesi ruhu ile gerçekleştirilen TEKNOFEST’in yarışmalarından biri TÜRKSAT Model Uydu Yarışması’nda 149 üniversite takımı arasından 4. olan Grizu263 takımı İskoçya’ya gidiyor.

6 Ekim: Zonguldak'ta kentin sosyal ve ekonomik hafızasında önemli yer edinen endüstri yapılarının, görsel önemlerine, dönemlerine ait niteliklerine ve şehrin endüstriyel tarihine dikkat çekmek amacıyla atıl vaziyetteki eski lavuar binası ve atölye binalarının işlev kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Üzülmez Kültür Vadisi Projesi'nde çalışmalar başladı.

8 Ekim: Zonguldak'ın Ereğli ile Alaplı ilçesi açıklarında uçak düştüğü iddialarıyla ilgili açıklama yapan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, uçağın su almak için denize indiğini düşme olayının söz konusu olmadığını açıkladı.

11 Ekim: Türkiye’nin en uzun 10., Zonguldak’ın ise en uzun 2. mağarası olma özelliği taşıyan 3.5 milyon yıllık Gökgöl Mağarası'ndaki tadilat çalışmaları, Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi projesiyle önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Fosil giriş, Astım Salonu, Harikalar Salonu gibi bölümlendirilen ve geçmiş yıllarda ziyaretçi akınına uğrayan mağara, yeni dönemde de adından söz ettirecek.

12 Ekim: Zonguldak'ta 3 yıl önce 15 yaşındaki genç kızı kayalıklardan denize atarak öldürdüğü iddia edilen gencin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı duruşmaya devam edildi. Duruşmada genç kızın annesi, "Kızımın dirisi yoksa ölüsünü versinler" diyerek kızının bulunmasını istedi.

14 Ekim: Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde aralarında husumet bulunan şahsın silahlı saldırısına uğrayan Murat C. isimli yaşlı adam hayatını kaybetti.

15 Ekim: Zonguldak'ta geçen Haziran ayında iddialara göre şerit ihlali yaparak karşı yöne geçen hemşire Hanife Yılmaz'ın kullandığı hafif ticari, 4 kişilik Altındağ Ailesi'nin bulunduğu otomobil ile çarpıştı. Kazada 10 yaşındaki Eymen Burak Altındağ hayatını kaybederken ailesi ise yaralandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede ise hemşire Hanife Yılmaz'ın şerit ihlali yaparak kazaya sebebiyet verdiği ve olayda asli kusurunun bulunduğu belirtilerek 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

17 Ekim: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya sahasının Tuna1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu" dedi.

21 Ekim: Zonguldak’ta Metin Alagözoğulları'nın boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Sabahattin Kardaş, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Kasım 2020

6 Kasım: Zonguldak’ın ilk alışveriş çarşısı olan Emral çarşısında korona virüs şoku yaşanıyor. 6 katlı çarşıda 14 esnafın korona virüs testi pozitif çıktı. Filyasyon çalışmalarıyla birlikte iş hanında dezenfekte çalışmaları yapıldı. Zabıta ekipleri de işhanına girmek isteyenlerin ateşlerini ölçerek içeriye aldı.

14 Kasım: Türkiye'nin hidrokarbon rezervlerini sondajla çıkartmak için başlattığı çalışmalarda Kanuni Sondaj Gemisi Zonguldak'a ulaştı. Gemi, boğaz köprüsünden geçebilmek için sökülen kulelerin montajı ve bakım işlemlerinin ardından Sakarya Gaz Sahası'nda sondaj faaliyetlerine başlayacak.

12 Kasım: Zonguldak'ta acil sağlık hizmeti veren sağlık ekipleri, korona virüs salgını sürecinde molaları bile azaltıp hayat kurtarmak için çabaladı. Hayati fonksiyonları etkileyen durumlarda acil sağlık hizmeti veren ekipler. Salgın sürecinde hastaneye başvurmak istemeyen hastaların evi hastane odasına çevrilerek sağlık durumu değerlendirildi.

22 Kasım: Zonguldak’ta fırında çalışan 37 yaşındaki Ferhat Özdemir, hamur asansörüne sıkışarak hayatını kaybetti.

23 Kasım: Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

25 Kasım: Sinop'tan yola çıkan balıkçılar Zonguldak'ın Kozlu ilçesi yakınlarında 10 ton hamsi avladı. Limana yanaşan tırlara yüklenen kasalarca balık, tezgahlardaki yerini almak için başka illere sevk edildi.

25 Kasım: Zonguldak'ta karın ağrısı ve karın şişliği şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın karnından 14 kilogram büyüklüğünde kitle çıktı.

27 Kasım: Zonguldak'ta salgın haritasının kırmızıya dönmesiyle birlikte denetimler sıklaştı. Jandarma helikopteriyle havadan ve ekiplerin karadan desteği ile kural ihlali yapan sürücüler böyle tespit edildi.



Aralık 2020

1 Aralık: Türkiye Taş Kömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü'nde (TTK) işçileri taşıyan kafes arıza yaptı. Kafeste bulunan 35 işçi mahsur kalırken kurtarma kafesi ile mahsur kalan 35 işçi kurtarıldı.

1 Aralık: Türkiye'nin hidrokarbon rezervlerini sondajla çıkartmak için başlattığı çalışmalarda yer alacak olan ve Filyos Limanı'na demirleyen Kanuni Sondaj Gemisi'nin İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için sökülen kulesi sondaj gemisine konuldu.

10 Aralık: Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 22 yaşındaki genç kızı 10 yerinden bıçaklayarak hastanelik eden eski erkek arkadaşı tutuklandı.

11 Aralık: Zonguldak'ta 26 yaşındaki bir genç, seyir halindeyken traktörüyle uçuruma yuvarlandı. Hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

11 Aralık: Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik ekipleri, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Ekipleri ile müşterek yaptıkları denetimlerde 2 trol teknesinin küçük boyda hamsi avcılığı yaptıklarını tespit ederek toplamda 27 bin TL idari para cezası uyguladı.

13 Aralık: Zonguldak'ta yaklaşık 15 yıldır atıl vaziyette bulunan lavuar alanı, TOKİ tarafından 26 Şubat 2021 tarihinde ihale edilecek. Endüstriyel mirasın korunarak hayata geçirilmesi planlanan projeyle üç kule ve silolarla birlikte 7'den 70'e herkes sosyal donatı alanlarıyla da vakit geçirme imkanı bulabilecek.

14 Aralık: Zonguldak'ta hafta sonu 56 saatlik kısıtlamanın ardından haftanın ilk günü amatör balıkçılar ve vatandaşlar Liman Caddesi'ne akın etti. Üçer metrelik aralıklarla olta atan amatör balıkçılar ise balık avlamanın tadını doyasıya çıkarttı.

18 Aralık: Zonguldak'ta bereketli geçen palamut sezonunun ardından fabrikalar için avlanan hamsinin halkın evine giremediğine dikkat çeken Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, hamsideki tehlikenin altını çizdi. Teknelerin boyuna göre kota konulması yada Karadeniz'in nadasa bırakılması gerektiğini belirten Kayhan; "Halk ancak böyle istenilen ölçüde ve lezzetle hamsi yiyebilir" diye konuştu.

