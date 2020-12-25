Zonguldak'ta esnafa koronavirüs testi



Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),(DHA) ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde bulunan esnafa koronavirüs testi yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kuaför, lokanta, restoran, kasap, manav, pastane, ekmek fırını market gibi temasın yoğun olduğu işlerde çalışan kişilere koronavirüs testi yaptı. Alaplı Belediyesi Kültür Merkezi'nde özel kıyafetli sağlık personelince boğaz ve burun kürü uygulanarak test örnekleri alındı. Alaplı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Gelgeç, test yapılan 85 kişiden 1´nin testinin pozitif çıktığını belirterek, "Dün 85 erkek ve bayan kuaförlerimiz koronavirüs testine tabi oldu. Bu testlerden sadece 1 kişinin testi pozitif çıktı. Bugün de gıda üzerine hizmet veren esnaf arkadaşlarımız test oluyor. Yaklaşık 1 saatte 80 kişi test yaptırdı. Bizler için esnafımız ve vatandaşımızın sağlığı çok önemli" dedi.

Esnaf Ümit Arabacıoğlu test olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Öncelikli olan sağlık ve herkesin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasını istiyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ

2020-12-25 15:28:14



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