Zonguldak'ta minikler aylar sonra yeniden sınıflarında

Zonguldak'ta yoğun kar yağışının sebebiyle yüz yüze eğitime başlayacak okullarda 1 hafta gecikmeli de olsa bugün itibariyle köy ve beldeler, seyrek nüfuslu yerlerde yüz yüze eğitim başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Tasmacı İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerin ilk dersine konuk oldu.

Aylar sonra öğrencileri okullarında sınıf ortamında ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Müdürü Ali Tosun, yüz yüze eğitimin bundan sonraki süreçte devam edebilmesi için Covid19 kapsamında alınan tedbirlere titizlikle riayet edilmesi gerektiğini belirtti ve bu konuda tavsiyelerde bulunarak, öğrencilerden "söz" aldı. Öğrencilere çeşitli hediye takdimlerinde de bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, başarı ve sağlık dilekleriyle ziyaretini tamamladı. İl Müdürü Ali Tosun'a, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri de eşlik etti.

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