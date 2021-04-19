Kestiği ağacın altında kalarak öldü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre kestiği ağacın altında kalan Hayrullah Lülleci (66), hayatını kaybetti.
Olay öğle saatlerinde, Ereğli'ye bağlı Çaylıoğlu Köyü Aşağıkayalıdere mevkisinde meydana geldi. Ormanda ağaç kesimi yapan Hayrullah Lülleci, iddiaya göre kestiği ağacın altında kaldı. Köylülerin haber vermesiyle olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Hayrullah Lülleci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Hayrullah Lülleci´nin cansız bedeni, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2021-04-19 19:35:15
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