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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük Doğa Buluşması’nda heyecan zirveye çıktı

İHA

Büyük Doğa Buluşması’nda heyecan zirveye çıktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde doğa severler ve OffRoad tutkunları Büyük Doğa Buluşması etkinliğinde bir araya geldi.
Kdz. Ereğli ilçesinde 3 gün sürecek olan Büyük Doğa Buluşması etkinliği düzenlendi. İlçeye bağlı Subaşı tahta köprü mevkiinde dün başlayan eğlence dolu kampta karavanlar, klasik araçlar ve kamyonlar ile arazi araçları Ereğli’ye geldi. Herkül Doğa ve Motor Sporları Kulübü öncülüğünde, Zonguldak Valiliği, Kdz. Ereğli Kaymakamlığı, Kdz. Ereğli Belediyesi ve Ormanlı Belediyesi destekleri ile düzenlenen etkinlikte Türkiye’den onlarca OffRoad kulübü üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Öte yandan Ormanlı Belediyesi de yarış alanının düzenlenmesinde lojistik destek sağladı.
Pandemiden sonra ilk kez yoğun katılım ile düzenlenen etkinlik Süleymanbeyler Köyü’nde (Subaşı) yer alan akaryakıt istasyonunun arka bölümündeki alanda bulunan tahta köprü ve çevresinde gerçekleştiriliyor. Bir çok görsel şov ve aksiyonu içinde barındıran ‘Büyük Doğa Buluşması’ izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Etkinliğe katılan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, il dışından gelerek katılım sağlayan OffRoad kulübü üyeleri ve ailelerine hoş geldin diyerek başarılar diledi, yarışmaların startını verdi. Zorlu parkurda yarışları izleyen vatandaşlar alkışları ile sürücülere destek verirken, eğlenceli anlar ortaya çıktı.

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