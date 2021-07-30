Vali Tutulmaz, Alaplı’da incelemelerde bulundu Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını sevindirdiler

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Alaplı ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için eğitim verilen tırda çocuklarla bir araya gelen Vali Tutulmaz ve Milletvekilleri, ilçede yapımı süren yerleri gezerek bilgiler aldı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz; AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen ve Ahmet Çolakoğlu ile birlikte Alaplı ilçesinde ilk olarak Mollabey köyünde mevsimlik tarım işçileri için İl Özel idaresince yapılan ve tamamlanmak üzere olan geçici barınma tesisi inşaatında incelemelerde bulundu.

Tutulmaz ve Milletvekilleri daha sonra Kızılay Genel Başkanlığı’nca mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için gönderilen, içerisinde eğitim verilen ve sosyal faaliyetler yapılabilen Çocuk Dostu Alan Tırında çocuklarla bir araya gelinerek, hediyeler verildi. Akabinde mevsimlik tarım işçileri ziyaret edildi.

Vali Mustafa Tutulmaz, milletvekilleri Türkmen ve Çolakoğlu, Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Nuri Tekin ile birlikte Alaplı balıkçı barınağında incelemelerde bulundu. İncelemelerin sonrasında Su Ürünleri Kooperatifi üyelerinden gelen istek ve talepler istişare edildi.

Alaplı Aşağıdağ köyünde köy sakinleri ile bir araya gelen heyet sonrasında ise Gümeli Doğandere Mahallesi'ndeki 100 yaşını aşkın İpek anneyi ziyaret ederek sağlıklı bir ömür dilediler.

Vali Tutulmaz, Milletvekilleri Türkmen ve Çolakoğlu, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, Gümeli merkezden Bölüklü Yaylası istikametine Özel İdare tarafından yapımına başlanan 4 kilometre sathi kaplama asfalt alt yapı çalışmasını da incelediler.

Gümeli Bölüklü Yaylası'nda incelemelerde bulunan heyet, yayla sakinleri ve vatandaşlarla sohbet ettiler. Ardından Alaplı ve köylerine içme suyu sağlamak amacıyla yapılan içme suyu göletini inceleyen heyet yetkililerden bilgi aldı.

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezlerinden yeni açılan Alaplı Gençlik Merkezi de ziyaret edilerek atölyeler gezildi.

İlçede yapımı devam eden 50 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatını inceleyen Vali Tutulmaz, Alaplı Devlet Hastanesi’ne aşı olmak için gelen Terörle Mücadele Gazisi Mehmet Ulukaya ile sohbet etti.

Vali ve Milletvekilleri yapımına yeni başlanan 24 derslikli Ahmet Zeki Atalay İlkokulu inşaatında da incelemelerde bulunurken, yetkililerden bilgi aldılar. Heyet son olarak Alaplı Kapalı Spor Salonu ve "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında yapımı devam eden portatif yüzme havuzunu inceledi.

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