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Zonguldak’ta ormanlara giriş-çıkış 1 Eylül tarihine kadar yasaklandı

İHA

Zonguldak’ta ormanlara giriş-çıkış 1 Eylül tarihine kadar yasaklandı

Zonguldak Valiliği yaptığı açıklamada ormanlık sahalarda yangın çıkmaması için bir dizi karar aldı. Alınan karar doğrultusunda 1 Eylül 2021 tarihine kadar ormanlara girişçıkış yasaklandı. Akdeniz'deki yangınlarla mücadele kapsamında Zonguldak'tan da 6 arazoz ve 2 ilk müdahale aracı 36 personel bölgeye sevk edildi.
“Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmelik” gereği Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Zonguldak Valiliği Kriz Merkezi Toplantı Salonunda Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı.
Zonguldak’ta ormanlık sahalarda yangın çıkmaması için gerekli tedbirleri önceden almak, olabilecek orman yangınlarına en kısa sürede müdahale ederek yangınların büyümeden söndürülmesini ve büyüme temayülünde makine, donanım ve insan gücü sevkiyatı organizasyonunu sağlamak ile orman yangınlarında kamu kurum ve kuruluşları arasında iş birliğini temin etmek amacıyla alınan kararlar açıklandı.
Oluşan kurak hava şartlarında orman yangınlarının artması söz konusu olacağından muhtemel orman yangınlarını önlemek amacıyla resmi izinli piknik mesire yerleri, tabiat parkları gibi alanlar ile yetkili kişiler, orman köylerinde yaşayanlar ve ormancılık faaliyetlerinde çalışanlar dışında orman alanlarına giriş çıkışlar Orman Bölge Müdürlüğünün gösterdiği lüzum üzerine 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi kapsamında 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 01 Eylül 2021 tarihine kadar yasaklandı.
Girişçıkış yasağının uygulaması ve kontrolü, Zonguldak Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğünce sağlanacak. Başta Orman Bölge Müdürlüğü olmak üzere İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, köy muhtarları ve gerektiğinde diğer birimler tarafından tescilli piknik ve mesire yerleri dışında, orman alanlarında piknik yapılmaması ve bu alanlara girişçıkışa müsaade edilmeyeceğine dair vatandaşların bilgilendirilmesi ve uyarılması sağlanacak.
Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangına hassas yerlere orman yangınlarına karşı duyarlılığın arttırılması için pankart, tabela, bildiri asılması sağlanacak.

Kolluk kuvvetleri devriye gezecek
Ormanlık bölgelerde kolluk kuvvetleri tarafından devriye gezilip olası yangın tehlikesi oluşması muhtemel durumlarda acil tedbirler alınacaktır. Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması sağlanacak.
Ormanlara 4 Km. mesafede yer alan ve orman köyü olan köylerin sınırları içinde çoban ateşi, piknik ateşi gibi ateşlere, bahçe ve anız temizliği maksatlı ateş yakılmasına, ayrıca düğün, eğlence amaçlı yapılan kutlamalarda, havai fişek, dilek balonu benzeri yanıcı maddelerin kullanımına müsaade edilmeyecek.
Orman işletme müdürlükleri köy muhtarları ile sürekli irtibat halinde olacak, 22.04.2021 tarih ve 2021/1 sayılı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Kararındaki hususların muhtarlarca vatandaşlara hatırlatılması sağlanacak. Köy muhtarlarınca çoban ateşi, anız ateşi ile bağ ve bahçelerde temizlik ve benzeri amaçla herhangi bir ateş yakılmaması hususunda cami hoparlörlerinden duyuru yapılması sağlanacak.
Belediyelerce vatandaşlara hoparlörlerinden belli aralıklarla yangına duyarlı olunmasına yönelik duyurular yapılacak. İhtiyaç halinde yangın söndürülmesi için arazöz, vidanjör, su tankı gibi araçlarıyla söndürme ve soğutma çalışmalarına yardımcı olacaklar. İl Müftülüğünce, camilerde vaaz veya konuşmalarda orman yangınları hususunun vatandaşlara anlatılması sağlanacak, vatandaşların duyarlılığı, bilgisi ve yangın söndürme duyguları ile ormanın yararları ve orman sevgisinin pekiştirilmesi sağlanacak.

Olası yangınlara karşı emniyetli toplanma merkezleri oluşturulacak
Olası yangın durumunda, yangının seyir ve vahametine göre İl Özel İdaresi, DSİ, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Belediyeler ile gerektiğinde askeri birlikler ve diğer kurum ve kuruluşlardan personel, araç gereç ve iş makinesi takviyesi sağlanacak. Orman yangınının yerleşim birimlerine sirayet etmesi tehlikesinin ortaya çıkması durumunda köy ve mahalle muhtarları tarafından emniyetli toplanma merkezlerinin oluşturulacak, yerleşim yerlerinin tahliyesi gibi konularda yetkililerle derhal temasa geçerek gerekli tedbirler alınacak. Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından orman yangını riski hakkında ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin anlık olarak bilgilendirilme yapılacak.
Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler yapılacak. Halen belediyelerce vahşi depolama alanı olarak kullanılan ormana bitişik çöplüklerde muhtemel yangınların ormana sıçramasını önlemek amacıyla mevcut çöp yığınları içeri doğru iş makineleriyle itilerek yanıcı madde bulunmayan yangın koruma bandı oluşması sağlanacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce orman yangınlarına sebebiyet verilmemesi için tüm çiftçilere anız, bahçe temizliği gibi nedenlerle ateş yakılmamasının hatırlatılması sağlanacak.
Enerji nakil ve doğalgaz iletim hatlarından kaynaklı yangınları önlemek amacıyla enerji ve doğalgaz firmaları tarafından tedbirler alınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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