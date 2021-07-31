Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından Kızlar plajında sosyal mesafe ve maske denetimlerinde bulunuldu. Ekipler vatandaşları tek tek kimlik sorgulaması yaparak sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Kurallara uymayanlara ise para cezası uygulandı. Diğer yandan vatandaşların genelinin maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmedi polis ekiplerini memnun etti.

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