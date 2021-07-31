Gençlik Merkezinden “Nostalji” kuşağı

Zonguldak Alaplı İlçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından geleneksel açık hava sineması sezonu başladı.

Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından Alaplı Kapalı Salonun Otopark alanındaki Açık Hava Sineması etkinliği gerçekleştirildi.

Dev ekranda ve doğal serin ortamda ilk misafirlerini ağırlayan Alaplı Gençlik Merkezinde sinema izleyen gençler bu güzel anların tadını çıkardılar.İlk gün olmasına rağmen vatandaşların büyük ilgi gösterdiği sinema günlerinde Dev ekranda Türk Sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal’ın ’Çöpçüler Kralı’ ismi filmi gösterime sunuldu. Etkinliğe katılan vatandaşların girişte ateşleri ölçüldü ve maske dağıtıldı. İzleyicilere Gençlik Liderleri tarafından misafirlere çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Etkinlik hakkında konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Yavaş, “Alaplı Gençlik Merkezi olarak sosyal aktivitelere her zaman olduğu gibi devam ediyoruz. Şuan pandemi süreç ile alakalı ister istemez belli kısıtlamalar var. Bunun içinde vatandaşlarımıza açık hava sinemasında nostalji yaşamak istedik. Bir sonraki açık hava sinemamızı iple çekiyoruz.” şeklinde konuştu.

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