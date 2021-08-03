Zonguldak’ta Yüzme Suyu Komisyonu kuruldu

Zonguldak Valiliği, yüzme suyu olarak kullanılan alanlarda izleme çalışmalarını yürütmek üzere Yüzme Suyu Komisyonu kurulduğunu açıkladı.

Yüzme Suyu kalitesinin yönetimine dair yönetmelik çerçevesinde Zonguldak’ta yüzme suyu olarak kullanılan alanlarda izleme çalışmalarını yürütmek amacıyla yüzme suyu komisyonu kuruldu.

Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’de deniz suyu çalışmaları, 25.09.2019 tarih ve 30899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik kapsamında yürütülmektedir. İlimizde yüzme suyu olarak kullanılan alanlarda izleme çalışmalarını yürütmek üzere numune alım noktaları belirlemek, yüzme sezonu öncesi ve sonrası değerlendirmeyi yapmak üzere Zonguldak İli Yüzme Suyu Komisyonu kurulmuştur. Halk sağlığını korumak, geliştirmek, sağlığa zarar veren hastalıklarla ve zararlı etkenlerle mücadele etmek ve genel sağlığın korunması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Karadeniz Bölgesi için belirlenmiş olan yüzme sezonu 15 Haziran15 Eylül tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen takvim doğrultusunda 15 (on beş) günde bir olmak üzere sahil şeridinde 19 (on dokuz) adet yüzme suyu noktasından numune çalışmaları İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüklerince yapılmaktadır. Alınan numuneler mikrobiyolojik analizleri yapılmak üzere Zonguldak Halk Sağlığı Laboratuvarına teslim edilmektedir. Yüzme suyu analiz sonuçları, paydaş kurumlarla paylaşılmakta, kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlı olarak da Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce hazırlanan https://yuzme.saglik.gov.tr internet adresi ve Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü https://zonguldakism.saglik.gov.tr web sayfasında halka açık bir şekilde yayınlanmaktadır.”

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