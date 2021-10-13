Kaymakam Yılmaz, Köy ziyaretlerini sürdürüyor

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, vatandaşların sorunlarını dinlemek amacıyla köy ziyaretlerini Kürkükler ve Durhanlı köyleriyle sürdürdü.

Kürkükler köyünde Köy Muhtarı Sinan Yaman ve köy sakinleriyle sohbet eden Kaymakam Vedat Yılmaz, sorunları da dinledi.

Kaymakam Vedat Yılmaz, Durhanlı köyünü de ziyâret etti. Köy muhtarı, Ahmet Öztürk ve köy sakinleriyle köy meydanında bir araya gelen Kaymakam Yılmaz, burada da köy sakinlerinin sorunlarını dinleyerek, bir süre sohbet etti.

Ziyaretlerde, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu ve köylerin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini ifade eden Yılmaz, köylerin ortak sorunları ve çözüm önerileri üzerine de fikir alışverişinde bulundu.

Kaymakam Yılmaz'ın ziyaretlerine, Alaplı İlçe Jandarma Komutanı Vekili Ergün Gündoğar da eşlik etti.

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