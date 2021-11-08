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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındıktan vazgeçip kivi ekti, kazancı üç kat arttı

İHA

Fındıktan vazgeçip kivi ekti, kazancı üç kat arttı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık ile geçimini sağlayan vatandaşlar, fiyatların düşük olduğu dönemlerde ise ek gelir olarak alternatif ürünlere yöneliyor. Çamlıbel köyünde yaşayan Muammer Tepe de 17 yıl önce başladığı kivi yetiştiriciliğinde kazancını üç kat arttırdı.
Çamlıbel köyünde kivi yetiştiren Muammer Tepe, 17 yıl önce Tarım Müdürlüğü kontrolünde ilk kivi dikimini yaptığını söyledi. Kivinin meyve vermeye başladığını gördüğünde iyi bir ürün olduğunun farkına vardığını anlatan Muammer Tepe, "Kivinin hasadı Ekim ayı içinde başlamış bulunuyor. Arazimin bir bölümün yerinde kivi yetiştiriciliğini yapıyorum. Bir dönümle başladım, üç dönüme çıkardım. Dönümden 3 ton kivi alıyorum. Şu an 5 ton kivi var. 3 dönüm üzerinde 15 ton gelir elde ediyoruz. Kivinin talepleri olduğundan piyasada tüketmekten zorluk çekmiyoruz. Sezon geldiğinde Kasım ayında tüccarlar bize uğruyor, biz de satıyoruz. Talebe göre toptan ve piyasaya da verebiliyoruz. Kivi yetiştiriciliği bu toprakları iyi sevdi. Biz bu kiviyi fındığa alternatif olarak dikmiştik ve fındıktan daha iyi getirisi olduğunu söyleyebilirim“ ifadelerini kullandı.
Alaplı’nın iklim özellikleri dolayısıyla fındık yerine kivinin gelirinden de memnun kaldıklarını belirten Muammer Tepe ”Bu bölgede Karadeniz iklimi hakim olduğu için Ziraat Odası tavsiye üzerine o zaman kivi diktik. Ekim ayı hasat zamanı dönemlerinde 3 dönüm üzerinden 15 tondan yaklaşık 100 bin lira bir gelirimiz oluyor. Alternatif olarak kivinin fındıktan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Fındıktan yılda bir kez ürün alıyoruz ve diğer aylarda fındıkla pek fazla ilgilenmiyoruz ama kivi öyle değil. Yılın her ayı bakım istiyor ancak iyi de bir gelir elde edilebiliyor" dedi.

"Fındıktan sonra en karlı ürün"
Alaplı'da yaklaşık Kasım ayında bin ton kivi üretildiğini aktaran Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu; "Kivi, fındıktan sonra gelen en karlı ürün. Çünkü üreticiler, kivide bir dönümden 35 ton arası kadar ürün toplayabiliyor. Ayrıca işçi maliyeti de daha düşük. Özellikle kasım ayında hasat edilen kivi sayesinde fındığın düşük fiyatlarda olması halinde üreticimiz nefes almış oluyor " dedi.
Alaplı’nın kivisinin, piyasada arz talep olduğunu söyleyen Türkoğlu, 90 gram üzeri kivilerin yaklaşık 1 liradan satıldığını hatırlatıp, arazisi müsait üreticilere 'kivi dikin' tavsiyesinde bulundu.

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