Alaplı'da patpat devrildi: 2 yaralı

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Zonguldak Alaplı ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Alaplı İlçesindeki Gümeli Doğan dere yolu üzerinde meydana gelen kazada, Cemal Ç. idaresindeki patpat tabir edilen tarım aracı seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, patpatta bulunan sürücü Cemal Ç. ile yanında bulunan Ali D., yaralandı. Yaralılar ,olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Ereğli’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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