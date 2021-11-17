Aspiratörden çıkan yangın korkuttu

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Caninin evi de şoke etti!

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Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Gökhasan köyünde aspiratörden meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gökhasan köyünde Murat Sayıt Yılmaz’a ait evin mutfağındaki aspiratörden çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede evi dumanla doldurdu. Evde kimsenin bulunmaması nedeniyle çevrede bulunan komşuların fark etmesi üzerine hemen 112 Acil Çağrı merkezine bildirdiler. İhbar üzerine gelen Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü. Yangında mutfakta maddi hasar meydana geldi.

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