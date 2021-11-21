Ticari taksi kağıt gibi katlandı

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Zonguldak’ta kontrolden çıkan ticari taksi, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Araç adeta kağıt gibi katlandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kozlu sahil yolu mevkisinde yaşandı. 67 T 0472 plakalı Hyundai marka ticari araç kontrolden çıktı. Ardından refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil adeta kağıt gibi katlandı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, aracı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Trafik ekiplerinin çevre güvenliği aldığı kazaya Kozlu itfaiyesi müdahale etti. Araç çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

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