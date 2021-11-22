Alaplı ilçe yeni emniyet binası proje çalışmalarına sona gelindi

Zonguldak'ın Alaplı ilçe merkezine inşa edilecek olan yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü modern bir binaya kavuşacak. Proje aşamasında olan bina için 2022 yılı içinde ihaleye çıkılacak.

Alaplı Müftülük binasının altında bulunan 1748 metre kare alana inşa edilecek olan yeni hizmet binası için Ankara’dan gelen bir ekip zemin etüt çalışmalarını sonucunda , uygunluk raporu verildiği öğrenildi. Alaplı yeni İlçe Emniyet hizmet bina inşaatı ihale aşaması öncesi Emniyet Genel Müdürlüğü daire Başkanlığınca tarafından proje işlemleri tamamlanarak mühendislik onayından geçtiği öğrenildi. Zonguldak İl özel idare tarafından projenin incelenmesi ardından yer teslimini müteakip yeni yıldan sonra İhale yapım çalışmalarının başlanacak. Yapılacak modern bina ile birlikte Emniyet İlçe Müdürlüğü bünyesinde vatandaşlara hizmet veren büyük kolaylıklar yaşayacağı öğrenildi. İçişleri Bakanlığının 2022 yılı yatırım programına alınması ile Alaplı Emniyet Binası proje aşaması bittiğinde yapım ihalesi 2022 yılı içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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