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ZBEÜ'de "İstiklal Marşı’nın Anlamı ve Düşündürdükleri" konferansı

İHA

ZBEÜ'de "İstiklal Marşı’nın Anlamı ve Düşündürdükleri" konferansı

İstiklal Marşı’nın ‘Milli Marş’ olarak kabulünün 101. yılı kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’ın konuşmacı olduğu “İstiklal Marşı’nın Anlamı ve Düşündürdükleri” başlıklı konferans gerçekleştirildi.
Sezai Karakoç Kültür Merkezinde yapılan etkinliğe yoğun katılım sağlandı. Konferansta; bağımsızlığın, geleceğin, milletin azim ve kararlılığının sembolü olarak İstiklal Marşı’nın önemi ve anlamı üzerinde duruldu. Rektör Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan konuşmasında; Mehmet Akif Ersoy’un yaşamından kesitler paylaşarak, İstiklal Marşı’nın kabulüne kadar geçen süreç hakkında bilgilendirmede bulundu. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesindeki ruhu, Türk edebiyatı ve yayıncılığındaki misyonuna ilişkin bilgiler aktardı.
Akif’i İstiklal Marşı’nı yazdırmaya sevk eden sürece ilişkin olarak da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Arıcan, Türkiye'nin en zor şartlar altında bulunduğu dönemde kaleme alınan İstiklal Marşı'm Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulüne kadar geçen aşamalar, vatan ve millet sevgisini pekiştiren yönleri, bağımsızlık mücadelemizdeki misyonu hakkında detayları katılımcılarla paylaştı. Vatan Şairi Akif’in fikir adamı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Milli Şairin fikirleriyle Milli Mücadelenin manevi öncülerinden biri olduğunu ifade ederek; Akif ile birlikte o dönem şairlerinin şiirlerinde ‘Milli Mücadele Ruhu’nun oluşmasına kaynaklık ettiklerinin altını çizdi.
Prof. Dr. Arıcan, bağımsızlığın simgelerinden ve kurucu bir metin olması açısından İstiklal Marşı’nın bir destan olduğunu, millet ve vatan sevdasını konu aldığı Milli Marş ile Türk Milletini tek yürek olabilmesi, bağımsızlık ruhu ve mücadelesi ile aynı duygularda ortak bir değerde buluşturmayı başardığını belirterek, milli mücadele döneminde aziz milletin içinde bulunduğu durumu en iyi şekilde izah eden İstiklal Marşı’nın sadece geçmişe değil aynı zamanda geleceğe dönük olduğunu ifade etti.
Mehmet Akif Ersoy’un hayatından anektodların paylaşıldığı, katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği konferansın sonunda Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, konuşmacı Rektör Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’a aktardığı değerli bilgilerden dolayı teşekkür ederek, plaket ve hediye takdim etmesi ile sona erdi.

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