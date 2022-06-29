Grizu-263 Uzay Takımına rektörden teşekkür belgesi

CanSat Competition 2022 yarışmasında şampiyonluk elde eden Grizu263 Uzay Takımı, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti. Özölçer, başarılarından dolayı Grizu263 Uzay Takımına teşekkür belgesi takdim etti.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından desteklenen, dünyanın en prestijli model uydu yarışmalarından biri olan CanSat Competition 2022 yarışmasında dünya şampiyonluğu elde eden Grizu263 Uzay Takımı, BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret ederek yarışma hakkında bilgilendirdi.

CanSat Competition 2022 yarışmasında 23 takımın fiziki, 14 takımın ise simüle şekilde yarıştığı bilgisini veren ve kendilerinin simülasyon dalında dünya birinciliği elde ettiklerini belirten Grizu263 Uzay Takımı, sürdürülebilirlik için çok çabaladıklarını dile getirdi. Önümüzdeki yıl ekibe katılacak arkadaşların sayısını artırma amaçlarının olduğunu ifade eden takım üyeleri, tecrübelerini bu arkadaşlara aktarmak istediklerini ve bu sayede daha güçlü projeler yapabileceklerini söyledi.

‘Grizu263 Uzay Takımımız Okulumuzun Motivasyon Kaynağı’

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Grizu263 Uzay Takımımızın elde ettiği başarının okulumuz adına büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirterek “Teknofest, Cansat gibi projelere dünyaca önem veriliyor. Bu nedenle öğrencilerimizin elde edilen başarının büyük önem arz ediyor. Bu başarının ileriki meslek hayatları boyunca önemli bir referans olacak. Skorun her zaman önemli olmadığını, önemli olanın azami ölçüde çabalamak. Ayrıca Grizu263 Uzay Takımı üyelerine üniversitemiz, fakültemiz ama en başta milletimiz için yararlı işler ve amaçlar adına çalışmaları tavsiyesinde bulundu. Yarışmaya katılan diğer 36 takımı da tebrik ediyorum. Böylesi bir başarı motivasyon için çok önemlidir. Ancak yarışmada birinci olmamak da kaybetmek olarak algılanmamalı, sürecin sunduğu katkılara bakılmalıdır” şeklinde konuştu.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ziyaret sonrası Grizu263 Uzay Takımına teşekkür belgesi takdim ederek, öğrencilere başarılar diledi.

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