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Zonguldak'ta babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 42 yaşındaki Ahmet D., tartıştığı 17 yaşındaki oğlu C.C.D. tarafından kalbinden bıçaklandı. Aldığı iki bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ahmet D., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Zonguldak'ta babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
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DHA

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Gülüç Beldesi Bekyeri mahallesinde meydana geldi.

Ahmet D. (42), henüz belirlenemeyen nedenle oğlu C.C.D. ile tartıştı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken C.C.D., eline geçirdiği bıçakla babasına saldırdı. Ahmet D., kalp bölgesine isabet eden iki bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye götürülen Ahmet D., doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

C.C.D. ise olaydan sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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