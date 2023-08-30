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        Haberler Gündem Güvenlik Zonguldak'ta kaçak kazı operasyonu: 11 kişi yakalandı

        Zonguldak'ta kaçak kazı operasyonu: 11 kişi yakalandı

        Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan 11 kişi suçüstü yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 19:43 Güncelleme: 30.08.2023 - 19:43
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        Kaçak kazı yaparken yakalandılar
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        Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Çaycuma ilçesinde içerisinde icra edilen operasyonda 11 şahıs kaçak kazı yaptığı esnada, 1 adet iş makinası, 1 adet dedektör, 2 adet dedektör başlığı ve 1 adet alan tarayıcı ile birlikte suçüstü yakalandı.

        Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 11 şahıs, ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır.

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