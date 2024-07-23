Zorba eşini döverken böyle bağırdı: Senin hakkın ölüm!

Sakarya'da olay, önceki gün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi’nde meydana geldi. Adem Toyğar (36), boşanma aşamasındaki eşi T.C.T. (32) ile sokak ortasında tartıştıktan sonra darp etmeye başladı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

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Bu sırada Toyğar, "Senin hakkın ölüm, öleceksin" diye bağırdı. Toyğar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Durumu iyi olan T.C.T., hastaneye gidip darp raporu aldı. Bu arada yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı.