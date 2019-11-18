Zorlu Holding'in kurum içi girişimcilik platformu Parlak Bi’Fikir kapsamında, yatırım görüşmesi yapma hakkı kazanan 3 takım, 14 Kasım 2019 Perşembe günü, Zorlu PSM’de düzenlenen ödül töreninde belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, 0-7 yaş arası çocuklarda büyük bir sorun olan göz tembelliği için geliştirdiği akıllı gözlüğü ile MRT Technologies, sosyal sorumluluk projelerine yönelik yetenek paylaşımına odaklanan dijital uygulaması ile AbilityPool ve bireysel ve ekip gelişimine olanak sağlayan dijital iş yönetimi uygulamasıyla Jungo takımları yatırım görüşmesi yapma hakkı kazandı.

Bu takımlar, yatırım görüşmesi için Zorlu Holding ile masaya oturacak. Bu süreç sonunda yatırım için el sıkışılan projelere Zorlu Holding yüzde 25 ortak olacak. Bunun dışında hukuk, muhasebe, finans gibi birçok destek de Zorlu Holding tarafından verilecek.

'İNOVASYONU HAREKETE GEÇİRECEK KURUM KÜLTÜRÜNE İHTİYAÇ VAR'

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, "Kurum içi girişimcilikle inovasyonu harekete geçiren bir kültür geliştirirken aynı zamanda yaptıkları işte anlam arayan Y kuşağının beraber neler yapılabileceğini görmelerini sağlıyoruz" dedi.

Bugünün dünyasında ancak farklı olabilen şirketlerin öne çıktığını ve bunun birçok yöntemi olduğunu dile getiren Zorlu, "Farklı sektörleri içerisinde barındıran ve farklı fikirlere ihtiyacı olan holding yapılarında Ar-Ge ve inovasyonu kapalı kapılar ardında yaparak ancak bir yere kadar gidebiliyorsunuz. Bu nedenle de alttan fikirlerin gelmesini sağlayacak ve inovasyonu harekete geçirecek bir kurum kültürüne ihtiyaç var. Bizim kurum içi girişimciliğe odaklanmamızda da temel çıkış noktamız bu oldu" dedi.