Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Zorunluluk değil keyif: Ders çalışmayı sevdirecek etkili yöntemler

        Ezber bozan taktikler: Ders çalışırken eğlenmenin sırları

        Sınavlar yaklaşıyor ama motivasyon yerlerde mi? Endişelenme! Doğru tekniklerle ders çalışmak artık eziyet değil, keyifli bir alışkanlık olabilir. İşte sıkıcı çalışma saatlerini renklendirecek en etkili yöntemler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2025 - 12:25 Güncelleme: 11.10.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ders çalışmak artık sıkıcı değil!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Her şeyi planladın ama yine de ders çalışmak çekilmez mi geliyor? Belki de yanlış yerden başlıyorsun! Küçük molalar, renkli notlar ve yaratıcı tekniklerle öğrenmeyi eğlenceli hale getirmenin zamanı geldi.

        Sağlıklı beslenme çantası tarifleri
        Sağlıklı beslenme çantası tarifleri
        Çocuğunuz okula başlamaya hazır mı?
        Çocuğunuz okula başlamaya hazır mı?

        DERS ÇALIŞMAYI EĞLENCELİ HALE GETİRMENİN YOLLARI

        Ders çalışmak çoğu zaman yorucu ve sıkıcı bir deneyim olabilir. Her şeyi doğru yapsanız bile atıştırmalıklarınızı hazırlamak, çalışma planınızı düzenlemek, odanızı havalandırmak, sandalyenizi konforlu hale getirmek yine de kendinizi günleri sayarken bulabilirsiniz. Ancak iyi haber şu: Ders çalışmayı sadece katlanılabilir değil, gerçekten eğlenceli hale getirmek mümkün!

        REKLAM

        Bu, çoğu öğrencinin üniversiteye gidip ilgisini çeken bir derse yöneldiğinde kazandığı bir beceridir. Ancak sevmediğiniz derslerde bile, eğlenceyi dersin içinde değil, dersin etrafında yaratabilirsiniz. İşte, hangi konuyu çalışırsanız çalışın, süreci daha keyifli hale getirmenin etkili yolları:

        MÜZİĞİN GÜCÜNDEN YARARLAN

        Klasik ama etkili bir yöntem: Sevdiğin müzikleri aç! Bazı insanlar sözlü şarkılarla bile odaklanabilir, bazıları ise sadece enstrümantal melodilerle verimlidir. Hangisine ait olduğunu keşfet. Müziğin ritmiyle ders çalışmak, enerjini artırır ve zamanı daha hızlı geçirmeni sağlar.

        KENDİNİ ÖDÜLLENDİR

        “45 dakika ders, 10 dakika eğlence” kuralını uygula. Küçük ödüller beynini motive eder ve çalışma sürecini bir oyuna dönüştürür. Bu yöntemle hem disiplinli hem de mutlu kalırsın.

        HEDEFLERİNİ PARÇALARA AYIR

        Büyük hedefler göz korkutucu olabilir. Bunun yerine, yapılacakları küçük adımlara böl. Her küçük başarı seni motive eder. Unutma, adım adım ilerlemek her zaman sürdürülebilir olandır.

        REKLAM

        ARKADAŞLARLA ÇALIŞMAYI DENE

        Grup halinde çalışmak, hem fikir alışverişi yapmak hem de eğlenmek için harika bir yoldur. Ancak dikkat: Bu dengeyi tutturmak zor olabilir! Grubun içinde seni motive eden bir “disiplinli arkadaş” varsa, verimlilik de eğlence de artar.

        Basit oyunlar icat edip birlikte çalışabilirsiniz. Karmaşık sistemler yerine kolay anlaşılır kurallar koymak, zamanı boşa harcamadan keyifli bir atmosfer yaratır.

        RENKLİ VE GÖRSEL TEKNİKLER KULLAN

        Zihin haritaları, renkli kalemler ve küçük karikatürler öğrenmeyi daha akılda kalıcı hale getirir. Görsel hafızanı devreye sokarak, dersleri daha eğlenceli bir hale dönüştürürsün.

        ANLATARAK ÖĞREN

        Bir arkadaşına konuyu anlatmak ya da online bir çalışma grubunda tartışmak, pasif ezberden çok daha etkilidir. Öğrettikçe öğrenir, konuları daha derin kavrarsın.

        REKLAM

        ORTAMINI DEĞİŞTİR

        Aynı odada, aynı masada çalışmak bir süre sonra sıkıcı hale gelir. Havanın güzel olduğu günlerde parkta, bahçede veya sessiz bir kafede çalışmayı dene. Yeni ortam, zihnini tazeler ve motivasyonunu artırır.

        ZAMANLAMANI KEŞFET

        Sabah mı yoksa gece mi daha üretkensin? Bunu fark etmek, verimliliğini artırır. Ayrıca düzenli, dikkat dağıtıcıdan uzak bir çalışma köşesi oluşturmak da odaklanmanı kolaylaştırır.

        TEMPOYU DOĞRU AYARLA

        Kendini zorlamak verimliliği artırmaz, aksine moralini bozar. Tıpkı spor yaparken olduğu gibi, yavaş ama istikrarlı ilerle. Düzenli molalar ver, zihnini dinlendir.

        ÖĞRENDİKLERİNİ HAYATLA BAĞDAŞTIR

        Bilgiyi günlük yaşamla ilişkilendirirsen, öğrenme kalıcı hale gelir.

        REKLAM

        Fizik çalışırken bisiklet sürmeyi düşün.

        Tarih konularını izlediğin dizilerle bağdaştır.

        Biyoloji öğrenirken kendi bedeninden örnekler ver.

        Bilgiyi anlamlandırdığında, öğrenmek hem daha kolay hem de daha eğlenceli olur.

        EĞLENCEYİ GÜNÜNE DÂHİL ET

        Her şeyden önce, sadece ders çalışmaya odaklanarak günü geçirmek zorunda değilsin. En sevdiğin diziden bir bölüm izle, kısa bir yürüyüş yap ya da arkadaşlarınla kısa bir sohbet et. Küçük keyifler, büyük fark yaratır.

        Ders çalışmak her zaman kolay değildir, ama monoton olmak zorunda da değil! Biraz yaratıcılık, renk ve düzenle, öğrenme sürecini hem verimli hem de keyifli hale getirebilirsin. Unutma, eğlenerek öğrenmek kalıcı öğrenmenin en güzel yoludur.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        İki işte çalışanın emekli aylığı artar
        İki işte çalışanın emekli aylığı artar
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        Kampanyası yüzde 90'a ulaşan SMA'lı Esma için kritik günler
        Kampanyası yüzde 90'a ulaşan SMA'lı Esma için kritik günler