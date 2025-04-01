Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Organizasyonda çeyrek final maçları 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleler sonunda rakibini mağlup eden takımlar adını yarı finale yazdıracak. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programı belli oldu. Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maç tarihleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, ZTK çeyrek final maç takvimi ile TS, FB, GS, BJK maç tarihleri...