ZTK çeyrek final maç takvimi 2025: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. ZTK çeyrek final maç takvimi ile Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maç tarihleri netleşti. Sporseverlerin heyecanla beklediği Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Organizasyonda çeyrek final müsabakaları tek maç eleme usulü oynanacak. Geri sayım sürerken futbolseverler ''Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Ziraat Türkiye Kupası TS, FB, GS, BJK maç programı...
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Organizasyonda çeyrek final maçları 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleler sonunda rakibini mağlup eden takımlar adını yarı finale yazdıracak. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programı belli oldu. Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maç tarihleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, ZTK çeyrek final maç takvimi ile TS, FB, GS, BJK maç tarihleri...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç takvimi belli oldu. Böylece Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maç tarihleri de netleşti.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları, 1-2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak.
ZTK ÇEYREK FİNAL TS, FB, GS, BJK MAÇLARI NE ZAMAN?
Çeyrek final aşamasının ilk maçında 1 Nisan Salı günü Konyaspor, İskenderunspor'u konuk edecek.
2 Nisan Çarşamba günü Trabzonspor, sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Aynı gün Fenerbahçe de derbi maçına Galatasaray'ı ağırlayacak.
Türkiye Kupası'nda çeyrek final aşaması, 3 Nisan Perşembe günü yapılacak Beşiktaş-Göztepe maçıyla tamamlanacak.
ZTK ÇEYREK FİNAL TEK MAÇ MI?
Çeyrek final, yarı final ve final maçları tek maç eleme usulüne göre gerçekleşecek.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleler sonunda rakibini mağlup eden takımlar adını yarı finale yazdıracak.
YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Yarı final müsabakaları ise 22-23-24 Nisan tarihlerinde oynanacak.
ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇ TAKVİMİ
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmalarının programı şu şekilde:
1 Nisan Salı
20.30 Konyaspor - İskenderunspor (Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu) (A SPOR)
2 Nisan Çarşamba
17.45 Trabzonspor - Bodrum FK (Papara Park) (A SPOR)
20.45 Fenerbahçe - Galatasaray (Ülker Stadyumu) (ATV)
3 Nisan Perşembe
20.30 Beşiktaş - Göztepe (Beşiktaş Park) (ATV)