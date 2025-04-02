Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 2 NİSAN 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

        Bugünkü maç programı 2 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 2 Nisan 2025 Çarşamba listesi belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün oynanacak 2 maç ile devam edecek. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Avrupa'da ise kupa karşılaşmaları oynanmaya devam edecek. İspanya Kral Kupası yarı final maçında Atletico Madrid, Barcelona'yı ağırlayacak. Bu maçın galibi finalde Real Madrid ile karşılaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 2 Nisan 2025 bugünkü maç programı ile müsabakaların saati ve canlı yayın kanalları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 09:13 Güncelleme: 02.04.2025 - 09:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 1 Nisan Salı günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Konyaspor İskenderunspor maçı ile başlayacak. Öte yandan İngiltere Premier Lig, Fransa Kupası, İtalya Kupası, Almanya Kupası, İspanya Kral Kupası’nda birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından biri Real Madrid Real Sociedad maçı olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 1 Nisan 2025 bugünkü maç programı…

        2

        2 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR?

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - ÇEYREK FİNAL

        17:45 Trabzonspor-Bodrumspor (A Spor)

        20:45 Fenerbahçe-Galatasaray (ATV)

        3

        İNGİLTERE PREMİER LİG

        21:45 Brighton-Aston Villa (beIN Sports 4)

        21:45 Bournemouth-Ipswich Town (beIN Sports Max 1)

        21:45 Manchester City-Leicester City (beIN Sports 2)

        21:45 Southampton-Crystal Palace (beIN Sports Max 2)

        21:45 Newcastle United-Brentford (beIN Sports 5)

        22:00 Liverpool-Everton (beIN Sports 3)

        4

        İSPANYA KRAL KUPASI - YARI FİNAL

        22:30 Atletico Madrid-Barcelona

        5

        İTALYA KUPASI - YARI FİNAL

        22:00 Milan-Inter

        FRANSA KUPASI - YARI FİNAL

        22:00 Cannes-Reims

        ALMANYA KUPASI - YARI FİNAL

        21:45 Stuttgart-Leipzig

        6

        EREDİVİSİE

        21:00 Feyenoord-Groningen

        PORTEKİZ SÜPER LİGİ

        22:15 Benfica-Farense

        CHAMPİONSHİP

        21:45 Derby County-Preston

        7

        POLONYA SÜPER KUPASI - FİNAL

        22:00 J. Bialystok-Wisla Krakow

        YUNANİSTAN KUPASI - YARI FİNAL

        17:00 OFI- Asteras

        20:30 AEK- Olympiakos

        8

        AVUSTURYA KUPASI - YARI FİNAL

        19:15 LASK- Wolfsberger

        21:30 Austria Wien- Hartberg

        POLONYA KUPASI - YARI FİNAL

        19:00 Ruch Chorzow- Legia Varşova

        9

        ROMANYA KUPASI - ÇEYREK FİNAL

        17:00 Reşita- Hermannstadt

        19:30 Metalul Buzau- Rapid Bükreş

        SLOVAKYA KUPASI - YARI FİNAL

        19:00 S. Bratislava- S. Trnava

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ömer epilepsi hastasıydı... Üvey baba değil cani!
        Ömer epilepsi hastasıydı... Üvey baba değil cani!
        Trump'ı protesto etmek için 25 saat konuştu
        Trump'ı protesto etmek için 25 saat konuştu
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Rusya son yılların en büyük askere alımına hazırlanıyor
        Rusya son yılların en büyük askere alımına hazırlanıyor
        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        Soğuk algınlığı vardı... 22 yaşındaydı... Tedavi olmaya gitti öldü!
        Soğuk algınlığı vardı... 22 yaşındaydı... Tedavi olmaya gitti öldü!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        ABD'de yargıç Trump'ın kararını durdurdu
        ABD'de yargıç Trump'ın kararını durdurdu
        Küçük seslere duyulan büyük hassasiyetin sebebi...
        Küçük seslere duyulan büyük hassasiyetin sebebi...
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        'Hukuk tanımaz tarz tarihte karşılığını bulacak'
        'Hukuk tanımaz tarz tarihte karşılığını bulacak'
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Bu restoranın özelliğini bilmeden giden şaşıp kalıyor!
        Bu restoranın özelliğini bilmeden giden şaşıp kalıyor!
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        G.Saray'da hedef yarı final!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!