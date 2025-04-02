Bugünkü maç programı 2 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 2 Nisan 2025 Çarşamba listesi belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün oynanacak 2 maç ile devam edecek. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Avrupa'da ise kupa karşılaşmaları oynanmaya devam edecek. İspanya Kral Kupası yarı final maçında Atletico Madrid, Barcelona'yı ağırlayacak. Bu maçın galibi finalde Real Madrid ile karşılaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 2 Nisan 2025 bugünkü maç programı ile müsabakaların saati ve canlı yayın kanalları…
Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 1 Nisan Salı günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Konyaspor İskenderunspor maçı ile başlayacak. Öte yandan İngiltere Premier Lig, Fransa Kupası, İtalya Kupası, Almanya Kupası, İspanya Kral Kupası’nda birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından biri Real Madrid Real Sociedad maçı olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 1 Nisan 2025 bugünkü maç programı…
2 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - ÇEYREK FİNAL
17:45 Trabzonspor-Bodrumspor (A Spor)
20:45 Fenerbahçe-Galatasaray (ATV)
İNGİLTERE PREMİER LİG
21:45 Brighton-Aston Villa (beIN Sports 4)
21:45 Bournemouth-Ipswich Town (beIN Sports Max 1)
21:45 Manchester City-Leicester City (beIN Sports 2)
21:45 Southampton-Crystal Palace (beIN Sports Max 2)
21:45 Newcastle United-Brentford (beIN Sports 5)
22:00 Liverpool-Everton (beIN Sports 3)
İSPANYA KRAL KUPASI - YARI FİNAL
22:30 Atletico Madrid-Barcelona
İTALYA KUPASI - YARI FİNAL
22:00 Milan-Inter
FRANSA KUPASI - YARI FİNAL
22:00 Cannes-Reims
ALMANYA KUPASI - YARI FİNAL
21:45 Stuttgart-Leipzig
EREDİVİSİE
21:00 Feyenoord-Groningen
PORTEKİZ SÜPER LİGİ
22:15 Benfica-Farense
CHAMPİONSHİP
21:45 Derby County-Preston
POLONYA SÜPER KUPASI - FİNAL
22:00 J. Bialystok-Wisla Krakow
YUNANİSTAN KUPASI - YARI FİNAL
17:00 OFI- Asteras
20:30 AEK- Olympiakos
AVUSTURYA KUPASI - YARI FİNAL
19:15 LASK- Wolfsberger
21:30 Austria Wien- Hartberg
POLONYA KUPASI - YARI FİNAL
19:00 Ruch Chorzow- Legia Varşova
ROMANYA KUPASI - ÇEYREK FİNAL
17:00 Reşita- Hermannstadt
19:30 Metalul Buzau- Rapid Bükreş
SLOVAKYA KUPASI - YARI FİNAL
19:00 S. Bratislava- S. Trnava