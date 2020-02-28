Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMüzikZuhal Olcay sevenleriyle buluştu - Magazin haberleri

Zuhal Olcay sevenleriyle buluştu

Sanatçı ve oyuncu Zuhal Olcay, 26 Şubat Çarşamba günü sevenleriyle buluştu. 3 saate sahnede ekibiyle beraber eşsiz bir müzik ziyafeti sunan Olcay, finali Güller ve Dudaklar ile yaptı

Zuhal Olcay
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; sanatçı ve oyuncu Zuhal Olcay, 26 Şubat Çarşamba günü sevenleriyle buluştu. Zuhal Olcay'ın hayalet perdede film ve müzik yaşamının kesitlerinin gösterildiği özel video esnasında orkestra da 'Yalnızlığım'ı çalarak eşlik etti.

Perde kalktıktan sonra, konserin açılışını uzun süredir söylemediği 'Oyuncu' ile yapan Olcay, 'Ağlıyor İstanbul', 'Söyleyemedim', 'Sevda Kuşun Kanadında', 'Yine Akşam' gibi şarkılarıyla devam etti.

Müzikal zenginliği olduğu kadar şıklığı ile de göz dolduran Olcay'ın sahnede giydiği kıyafeti yakın arkadaşı Ümit Ünal'ın hazırladığı öğrenildi.

Güvenç Dağüstün, iki solo şarkı haricinde konserde Lüküs Hayat, I’d be Suprisingly Good For You, Pervane, Güller ve Dudaklar'da Zuhal Olcay'la düet yaptı. 'Tango' şarkısında Olcay'a sahnede iki çift de dansları ile eşlik etti.

3 saate sahnede ekibiyle beraber eşsiz bir müzik ziyafeti sunan Olcay, finali Güller ve Dudaklar ile yaptı.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aleyna Tilki'nin 'Yalan' şarkısı yayınlandı
MÜZİKAleyna'nın 'Yalan'ı çıktı
Tuğçe Kandemir'den 'El Alem' - Magazin haberleri
MÜZİKTuğçe Kandemir'den 'El Alem'
Simge'den hayranlarına sürpriz! - Magazin haberleri
MÜZİKSimge'den hayranlarına sürpriz!
Gülben Ergen: Yıldız Tilbe'ye 'bravo' demek istiyorum - Magazin haberleri
MÜZİK"Yıldız Tilbe'ye 'bravo' demek istiyorum"
Cansu Kurtçu, Demet Akalın, Deniz Seki, Işın Karaca'nın şarkısı 'Ala' çıktı
MÜZİKÜnlü şarkıcılardan 'Ala'
Yeşim Salkım'a klibinde kızı Ada Salkım Eratik eşlik etti - Magazin haberleri
MÜZİKKlibinde kızı eşlik etti
Ayla Çelik: Annem beni ilk kez sahnede izliyor
MÜZİK"Annem beni ilk kez izliyor"
Sezen Aksu'dan yeni şarkı 'Ben Yolumdan Giderim' - Magazin haberleri
MÜZİKSezen'den 'Ben Yoluma Giderim'
Hande Yener'in yeni keşfi Bayram'dan 'Akşam Olunca' - Magazin haberleri
MÜZİKHande'nin yeni keşfinden 'Akşam Olunca'
Sevcan Orhan: Bütün hüzünlerimi ve acılarımı rafa kaldırdım - Magazin haberleri
MÜZİK"Hüzünlerimi ve acılarımı rafa kaldırdım"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X