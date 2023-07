1 Şurada Paylaş!









Zuhruf Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Zuhruf Suresi, Kur'an'ın 43. suresidir. Sure, 89 ayetten oluşur. Sure ismini 35. ayetinde geçen; yaldız, mücevher, dünya hayatının geçici menfaati anlamlarına gelen "Zuhruf" kelimesinden almaktadır. Surede bunlardan söz edildiği ve Allah'ın insana sahip olduğu altın ve mücevherlerle değil, inanç ve davranışlarına göre değer verdiği anlatıldığı için sure bu adla anılmıştır. Zuhruf Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Zuhruf Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...