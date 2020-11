DENİZ - GÖKÇE EYÜBOĞLU

Aslen Nevşehirli. Üniversiteden sonra İstanbul’a yerleşmiş. Gözü hep yükseklerde, hırslı, parayı seven bir kadın. Onu hedefe ulaştıracak her yolu mubah görüyor… yakıp yıkmaktan çekinmiyor… Zekâsı, en tehlikeli silahı… Başarılı bir işletmeci olarak, çok iş yapmış. Ancak para ve gösteriş hırsı, defalarca batmasına neden olmuş. Üniversite yıllarında Serhat Demirkan’a âşık olmuş, onu elde etmek için her şeyi yapmış ve başarmış. Ancak Serhat’ın ailesi; Deniz’in esas derdinin servetleri olduğunu anlayınca, bu evliliğe müsaade etmemiş. Deniz de Serhat’ı terk etmiş. Yıllar sonra Abbas’ın bir kumpası için çıkıp İstanbul’dan gelecek Deniz… ama artık, eskisinden daha da tehlikeli… Ve bu geliş, Demirkan Konağında tüm dengeleri alt üst edecek… Çünkü, geçmişin hesabını sormadan kimseye huzur vermeyecek… Deniz, uykuları öldürmek için dönecek…

GÖKÇE EYÜBOĞLU KİMDİR?

Gökçe Eyüboğlu, 1 Ağustos 1983, İstanbul doğumludur. Aslında Kamu Yönetimi mezunu olan Gökçe Eyüboğlu 2009 yılında Akademi 35,5 Sanat Evi’nde eğitim almaya başlamış ve Vahide Perçin, Altan Gördüm gibi isimlerle sahne sanatları üzerine çalışırken Murat Atıl, Sungun Babacan gibi sektörün önde gelen isimlerinden de diksiyon, seslendirme eğitimleri almıştır.

Küçük Prens müzikalinde hem metin ve şarkı sözü yazarı hem de oyuncu olarak yer aldı. Gökçe Eyüboğlu bazı projeler için seslendirme de yapmıştır. Bugüne kadar Kadın, Aşk ve Ceza, Evli ve Öfkeli, Kadın İşi Banka Soygunu, İmkansız Olasılık, Kayhan ve Batlır gibi projelerde rol alan Gökçe Eyüboğlu Zümrüdüanka dizisinde Deniz karakterini canlandıracak.