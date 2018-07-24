Zweigen Kanazawa - Yokohama FC karşılaşma önü

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Zweigen Kanazawa, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü Yokohama FC takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. 31 puanlı Zweigen Kanazawa 14. sırada bulunuyor, Yokohama FC 42 puana sahip ve 3. sırada. Zweigen Kanazawa, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Yokohama FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 553 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Zweigen Kanazawa kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Yokohama FC sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler.

Zweigen Kanazawa önceki hafta Mito Hollyhock mücadelesinde 2-1 kazandı.

Yokohama FC ise JEF United Chiba karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Zweigen Kanazawa, evinde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 13 gol yedi.

Yokohama FC, dış sahada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Yokohama FC 13 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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