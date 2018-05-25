ABD'den bir heyet Ankara'ya geldi.

Dışişleri Sözcüsü, ABD'li heyetin çalışma grubu toplantısı için geldiğini ve toplantının ana gündem maddesinin Münbiç olacağını söyledi.

Sözcü Hami Aksoy, Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçaklarını almak için tüm gereklilikleri yerine getirdiğini söyledi ve tüm tarafların sorumluluklarına uyması gerektiğine dikkat çekti. Aksoy, ABD Kongresi'nde gündeme gelen tasarının müttefiklik ilişkilerini etkileyeceğini söyledi.

Aksoy, Patriot hava savunma sistemleri için ise ABD ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

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