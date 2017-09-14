Alex de Souza kimdir? Alex de Souza ne zaman futbolu bıraktı?

Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasında yer alan Brezilyalı Alex de Souza'nın bugün doğum günü. Bilindiği üzere 39 yaşındaki Alex de Souza, 2014'te futbolu bırakmıştı. Peki Alex de Souza kimdir? İşte detaylar...

ALEX DE SOUZA KİMDİR?

Alexsandro de Souza (Alex), 14 Eylül 1977 tarihinde Brezilya'nın Curitiba şehrinde dünyaya geldi. 1995 yılında profesyonel futbol kariyerine Coritiba FC takımında başladı. 2 sezon oynadığı Coritiba'da oldukça başarılı performans sergileyen Alex, forma giydiği 124 maçta 32 gol attı.

1997 yılında bir diğer Brezilya takımı olan Palmeiras'a transfer oldu. 5 sezon boyunca Palmeiras forması giyen Alex, göz dolduran performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Palmeiras'ta 241 maçta 78 gol atan Alex, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti ve Copa Libertadores şampiyonluğu yaşadı. Aynı zamanda Palmeiras'taki performansıyla da Brezilya Milli Takımı'na da seçildi.

Ardından 2001-2002 sezonunda Flamengo'ya transfer oldu, ancak burada 12 maçta 3 gol atsa da istenilen performansı gösteremedi ve ardından Parma'ya transfer oldu.

Avrupa'ya yabancılık çektiği düşünülen Alex, Parma'da başarılı bir performans gösteremedi ve ligin ilk yarısında yalnızca 5 maça çıktı. Ligin ikinci yarısında ise Cruzeiro'ya transfer oldu ve performansını yeniden yakaladı. Formda olduğu dönemde takımıyla başarıyı yakalayan Alex, 2004 yılındaki Copa America için takıma seçilmiş ve kupayı kazanmıştır. 121 maçta attığı 64 golle Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer almıştır.

2004'te Fenerbahçe'ye transfer olan Alex, Fenerbahçe adına çıktığı ilk maçta asist yaptı ve beğenildi. Ligin ikinci haftasında oynanan İstanbulspor maçında da 1 gol ve 1 asist kaydeden Alex, hem taraftarın hem de yönetimin beğenisini kazandı.

Fenerbahçe kariyeri boyunca forma giydiği 245 maçta 136 gol attı ve Fenerbahçe kulübünün efsane oyuncuları arasına girmeyi başardı. Fenerbahçe taraftarı, Alex'e olan sevgisini göstermek için İstanbul'un Kadıköy semtindeki Yoğurtçu Parkı'na heykelini dikti.

Fenerbahçe taraftarı, Alex'in maçlara yaptığı katkı ve kritik maçlardaki üstün performansını ifade etmek için "Bir Alex değil" sözünü ortaya çıkardı ve her futbolseverin kullandığı bir söz haline geldi.

30 Eylül 2012 tarihinde oynanan Kasımpaşa maçında oyundan alındıktan sonra maçı yedek kulübesi yerine tribünden takip ettiği gerekçesiyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

1 Ekim 2012'de yapılan toplantının ardından Samandıra Tesisleri'nden ayrılarak kulüp binasına gitmiş ve sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edilmiştir. Alex, Fenerbahçe'den ayrıldığını Twitter üzerinden attığı "Kontratımı sonlandırdım. Hayatımın en üzücü imzası oldu. Fenerbahçe, bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı. Her şey için teşekkürler." tweet ile bildirdi.

1 Ekim 2012 tarihinde Fenerbahçe'den ayrılan Alex de Souza, futbola başladığı ilk kulüp olan Coritiba FC'e geri döndü ve 2 yıllık anlaşma imzaladı. 7 Aralık 2014 tarihinde oynanan Bahia maçı ile aktif futbolculuk kariyerine son noktayı koymuştur. Alex dakika 88'de oyundan çıkarak yerini Keirrison'a bıraktı ve böylece futbol kariyeri kapandı.

28 Mart 2015 tarihinde Alex için Palmeiras ile Alex'in eskiden takım arkadaşlığını yapan isimler arasında bir jübile maçı düzenlendi. Maçı 2 gol 1 asistle tamamlayan Alex'in takımı Palmeiras karşısında 5-3 mağlup oldu.