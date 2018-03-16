İran’da cihaz satışı gerçekleştirmeyen ve uygulama mağazasını işletmeyen Apple, başka ülkelerden ithal edilen iPhone ve iPad’leri satın alan kullanıcıların App Store’a erişimini engelledi.

Bleeping Computer’ın haberine göre, ABD’li şirket İran’dan gelen tüm trafiği engelleyerek ülkede kullanılan ithal cihazların mağazaya erişimini sona erdirmiş durumda.

Apple konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmazken, tahminler ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı uygulanan ambargoyu yeniden devreye almasıyla alakalı olabileceği yönünde yoğunlaşıyor. Apple geçtiğimiz yıl Apple App Store’daki İranlı geliştiricileri de uygulama mağazasından ihraç etmişti.

Apple ürünlerini İran’dan kullanmak isteyen kullanıcıların VPN ürünlerini kullanarak başka bir ülkeden bağlanıyormuş gibi görünmeleri gerekiyor.

Daha önce İranlı yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, ülkede kullanılan akıllı telefonların yüzde 11'ini iPhone'ların oluşturduğu biliniyor.

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