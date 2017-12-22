Apple, nabız ölçebilen akıllı saati Watch’a elektrokardiyogram (EKG) özelliği eklemeyi planlıyor. Bloomberg’in haberine göre geliştirilen özelliğin testlerine başlandı.

Hastanelerde ve polikliniklerde bulunan EKG cihazları, hastaların kalplerindeki elektriksel faaliyetleri ölçüyor. Apple’ın üzerinde çalıştığı bu özelliğin kullanılması için, kullanıcıların akıllı saatlerinin iletken bölümlerine dokunmaları yeterli olacak. Vücuda gönderilen ufak elektrik akımı, kalbin durumunun daha detaylı olarak incelenebilmesine olanak tanıyacak.

Apple’ın akıllı saatleri nabız ölçebiliyor ancak bu ölçümler sağlık uzmanlarının gerçekleştirdiği klinik ölçümler kadar doğru sonuçlar veremeyebiliyor.

ABD’li teknoloji devi, bu yılın eylül ayında Stanford Üniversitesi’yle bir işbirliğine gitmiş ve Apple Heart (Kalp) araştırmasını başlatmıştı. Bu araştırma, Apple Watch kullanıcılarının kalp ölçümlerinden alınan verilerin incelenmesini ve olası rahatsızlık semptomlarının belirlenmesini içeriyordu.

apple watch

EKG

kalp sağlığı