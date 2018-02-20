Aydın’ın Köşk ilçesinde, zeytin topladıkları tarladan dönen aileyi taşıyan aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, akşam saatlerinde Köşk ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Çayırköy Mahallesinde yaşayan 6 kişilik bir aile, Köşk ilçesi Akçaköy Mahallesi bölgesinde bulunan tarlalarında zeytin topladıktan sonra eve dönmek için yola çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak uçuruma sürüklendi.

Kazada anı aileden 2’si kadın 3 kişi hayatını kaybederken, 2’si kadın 3 kişi de yaralandı. Yaralılar AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazelerinin düştükleri dere yatağından çıkarma çalışmaları devam ediyor.

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