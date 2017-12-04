Bahçeli: Cumhur Modeli'nin bir sırrı var, sabredin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin genel merkezinde il başkanlarıyla gerçekleştirdiği basına kapalı toplantıda, 18 Mart 2018’de yapılacak kongre için teşkilatlara “Hazır olun” mesajı verdi. Kongreye hazırlık için mahallelerden başlayarak istişare toplantıları yapılmasını ve tabanın kongreden beklentileri konusunda nabız tutulmasını isteyen Bahçeli, milletvekilleri ve genel merkez yöneticilerinin de bu toplantılara katılacağını açıkladı.

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; “İP” diye ifade ettiği İYİ Parti’ye gidenlerin bir bölümünün kandırıldığını kaydeden MHP Lideri, “Ülkücünün yuvası MHP’dir” mesajını yinelerken, iyi niyetli ve kandırılmış olan kesimin FETÖ’cülerden ayrı tutulması gerektiğini söyledi. Bahçeli, bu kesime kapılarının açık olduğunu belirtti.

Bahçeli, seçim barajının MHPye karşı getirildiğini, buna rağmen siyasette barajları yıkarak var olmayı sürdürdüklerini anlatırken, barajın hem daha önce yaptıkları gibi ittifakla hem de HDP’nin yaptığı gibi bağımsız adaylarla aşıldığını anımsattı.

"CUMHUR MODELİ'NİN BİR SIRRI VAR"

Yeni hükümet sisteminde seçim sisteminin de buna uygun hale getirilmesi gerektiğini kaydeden MHP Lideri, “Cumhur modeli” dediği ittifak formülünü açıkladı. Bu modelde seçmenin hem ittifak hem de altındaki partiye oy verebileceğini dile getiren Bahçeli, bunun da bir sırrı olduğunu ifade etti. MHP Lideri, il başkanlarına, “Bir sırrı var. Sabredin. Her şeyin bir zamanı var. Zamanı gelince açıklarız. MHP’nin söyledikleri hep doğru çıktı. Şimdi söylediklerimizin de doğruluğu ortaya çıkacak” dedi.

MADALYON VERDİ

Bahçeli, il başkanlarına, Alparslan Türkeş’in 100’üncü doğum gününü dolayısıyla hazırlanan madalyon ve köstekli saat hediye etti.

"ÇATI ADAY ERDOĞAN" BEKLENTİSİ

Bahçeli'nin 'Cumhur İttifakı' formülü, AK Parti'de olumlu yankı buldu. “AK Parti-MHP birlikteliğinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde de devam etmesini umduklarını” söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: “Cumhur ittifakının yasal altyapısı seçime 3-4 ay kala yapılabilir”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, milletvekili genel seçimine dönük olarak dile getirdiği cumhur ittifakı formülünün aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimine de ortak aday çıkarabileceği yolundaki mesajları, AK Parti’de olumlu karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 3 Kasım 2019’da yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçmeye odaklanan AK Parti, MHP ile yapılacak ittifakın bir ayağının da bu kritik seçimler olmasını istiyor. İki partiden yapılan açıklamalar, bu formül olgunlaşırsa AK Parti ve MHP’nin Erdoğan’ı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçtirme konusunda yapacağı işbirliğinin ilk sinyalleri olarak yorumlanıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ittifakın hedefi konusundaki beklentilerini dile getirirken şöyle konuştu:

2019 seçimlerine giderken seçim sistemi, seçim barajı veya ittifakların şu anda görüşülmesi erken. Ama fikir beyanları, beyin cimnastiği yapılması için siyasi partiler arasında bunlar tartışılır, konuşulur.

Bahçeli’nin ifade ettiği şekliyle bir yasa değişikliği ihtiyacı olduğu anlaşılıyor. Tam olarak ne ifade ettiğini bilmediğimiz için değerlendirme yapmak mümkün değil. Ancak, bunlar şekillenir, MHP ile konuşulur, bütün partilerin görüşleri değerlendirilir.

Umarım, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçiminde de bu birlikteliği devam ettiririz.

Seçimle ilgili yasalarda değişiklik yapma konusunda Anayasa’nın 67. maddesinin getirdiği engel bu seçimlerde geçerli olmayacak. Dolayısıyla seçimden 3-4 ay önce de değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklerin de seçimde uygulanması imkânına sahip olabiliriz. O nedenle bugünden konuyu masaya yatırıp çözülmesi şeklinde değil de görüşlerin tartışılması uygun olur.

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