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Beklenmedik, kadersel birtakım oluşumlar bu Dolunay’da etrafınızda cereyan edebilir, siz de kendinizi hiç olmadık durumların içinde bulabilirsiniz. Tüm bu olaylar esnasında ne olursa olsun derin bir rahatlama duyacaksınız. Kendinizle ve ruhunuzla olan bağlantılarınız güçlü olacak.