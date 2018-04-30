30 Nisan - 6 Mayıs 2018 haftalık burç yorumlarınız
30.04.2018 - 09:35 | Güncelleme:
Bu hafta hangi burcu neler bekliyor? Hande Kazanova 30 Nisan - 6 Mayıs haftası burçları yorumladı. İşte burçların iş, aşk ve sağlık konularında durumları...
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KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız Akrep burcunda oluşan bir Dolunay'la başlıyor sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Dolunay, ortaklaşa parasal konulara dikkatinizi çekecek.
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Birkaç gün boyunca ortak para ödemeleriniz, harcamalarınız, hesaplarınızla ilgilenebilirsiniz. Bu Dolunayda elinize geçecek kaynaklarla kariyerinizde istediğiniz sonuçları yaratabilirsiniz.
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Hafta ortasında parasal konulardan sıyrılarak dış ortamlarda önemli işlerinizin üzerine düşebilirsiniz. Uzaklardan alacağınız haberler önem kazanabilir.
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Seyahat planları, diğer insanlarla görüşmeler artabilir. Hafta sonu para harcamalarınız yardıma yönelik olabilir. Başka insanlar için bir şeyler yapmaktan mutluluk duyabilirsiniz.
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BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız Akrep burcunda oluşan bir Dolunayla başlıyor sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Bu Dolunay sizin ikili ilişkiler ve evlilik alanlarınızı etkileyecek.
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Kendinize çok odaklı olduğunuz bu süreçte, özel hayatınıza daha fazla dikkat etmeli, sevdiğiniz insanla, partnerinizle bağlantılarınızı daha fazla kuvvetlendirmelisiniz.
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Bu hafta özel hayatınızdan arta kalan zamanlarda parasal işlerinizin üzerine eğilebilirsiniz. Hafta ortasında ödemeleriniz, banka işlemleriniz, yapılması gereken önemli parasal konulara kendinizi verebilirsiniz.
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Hafta sonu sosyal çevrenizdeki insanlardan alacağınız güzel yardımlar ve destekler planlarınızı destekleyebilir. Başka insanlara yardım etmekten mutluluk duyabilirsiniz.
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İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftaya Akrep burcunda oluşan Dolunayla başlayacaksınız sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Hem sağlıkla ilgili konular hem işle ilgili konularda önemli sonuçlara, önemli verilere ve duygusal kararlara açık olacaksınız.
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Bu alanlara harcayacağınız paraların iyi sonuçlar doğurduğunu görebilirsiniz. İş hayatınızda güzel gelişmeler yaşanabilir.
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Hafta ortası özel hayatınıza daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Başka insanlarla beraber çalışmaktan, kalabalık yerlerde bulunmaktan mutluluk duyacaksınız.
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İnsanlardan onay almak işlerinizde öne çıkacak. Hafta sonu çevrenizdeki insanlara yapacağınız yardımlar öne çıkacak. Çevrenizdeki insanlardan yardım alacak, kendinizle, ruhunuzla olan bağlantınızı kuvvetlendireceksiniz.
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YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız Akrep burcunda oluşan Dolunayla başlıyor sevgili yengeç ve yükselen Yengeçler. Dolunay, aşk hayatınızı veya çocuğunuzla ilgili konuları tetikleyecek.
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Toplum önünde, kariyerinizle ilgili konularda beklenmedik şekilde gelişen ilişkilerin içinde aşk hayatınız da hız kazanacak. Spekülatif ve sanatsal işlerinizde de önemli sonuçlar karşınıza gelebilir.
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Bu hafta günlük işlerinizin düzeni üzerine düşecek, yapılması gereken işlerinizi tamamlamanın yolunu bulacaksınız. Sağlığınızla ilgili konu ve olaylarda hafta sonuna kadar öne çıkabilir.
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Hafta sonu sosyal çevrenizle beraber hareket edebilirsiniz. Sizi daha az tanıyan insanlarla daha iyi anlaşacak, anlayışlı ve hoşgörülü davranacaksınız.
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ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız Akrep burcunda oluşan Dolunayla başlıyor sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Bu Pazartesi oluşan Dolunayla birlikte ev, aile ve yuva konularına daha fazla dikkatinizi verebilirsiniz.
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Aile hayatınızda birkaç gün boyunca hassasiyetler, stresler oluşabilir, diğer yandan aile ortamlarınızda keyfiniz yüksek olacak.
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Bu hafta dolunaydan sonra ilginizi özel hayatınıza kaydırabilirsiniz. Hayata daha keyifle yaklaşacak, size keyif ve güç veren işlerle ilgileneceksiniz. Çocuğunuz varsa onunla olan paylaşımlarınız artabilir.
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Sevdiğiniz insanla Çarşamba ve Perşembe günü vakit geçirmek size iyi gelecek. Hafta sonu ise, göz önünde olacağınız ortamlarda beklenmedik insanlardan fayda ve yardımlar görebilirsiniz.
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Parasal işlerinizde de güzel sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
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BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız Akrep burcunda oluşan bir Dolunayla başlıyor sevgili başak ve yükselen Başaklar. Dolunay, iletişimsel konularda hızlı gelişmeleri karşınıza getirebilir.
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Satış, reklam, pazarlama, yayıncılık, ulaşım, medyayla ilgili konularda da önemli sonuçlar bu Dolunay ile beraber karşınıza gelebilir, Yakın çevrenizdeki insanlardan destekleriniz olacak.
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Hafta ortasında hızlı akan birkaç gün sonrası ilginizi ailenize ve yuvanıza yönlendirebilirsiniz. Evinizle ilgili kararlar, aile büyüklerinizle beraber yapacağınız önemli konuşmalar ve paylaşımlar Çarşamba ve Perşembe günü öne çıkabilir.
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Hafta sonu özel hayatınızda sevdiğiniz insanla yapılan programlarda daha anlayışlı ve fedakar yaklaşımlar sergileyebilirsiniz. Yaratıcılığınız yüksek olacak, hayata keyifle tutunabilirsiniz.
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TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftaya Akrep burcunda oluşan bir dolunayla başlıyorsunuz sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Bu dolunay, elinize bir para geçebilir ya da parasal konularda çeşitli hassaslıklar yaşayabilirsiniz.
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Bu süreçte alacak-verecek dengesini iyi oturtmaya çalışın. Aile hayatınız için yapacağınız harcamalar sizi mutlu kılacak ama bu durumu ve harcamalarınızı çok abartmayın.
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Bu hafta iletişimsel işlerinizde artış görülebilir. Yakın çevreniz ve akrabalarınızla olan kısa vadeli planlarınıza odaklanabilirsiniz.
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Hayatınızdaki gelişmeleri onlarla konuşabilir ve sevdiklerinizden yardım görebilirsiniz. Hafta sonu iyimser yapınızla yapılması gereken her tür işinizde kendinizi göstereceksiniz. Fedakarlıklarınızın size yaradığını görebilirsiniz.
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AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız sizin burcunuzda oluşan bir dolunayla başlıyor sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Bu Dolunay, sizin kişisel alanınızda gerçekleşiyor.
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Kararlarınız hayati konuları ve duygusal kararları içerebilir. Sevdiğinizin hayatındaki değişimler yüzünden, siz de hayatınızdaki birtakım olayları değiştirmek durumunda kalabilirsiniz. Kendinizle hayatınızla ilgili konularda iyimser ve coşkulu davranışlar sergileyebilirsiniz.
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Hafta ortasında parasal konulara odaklanacaksınız. Yapacaklarınız, sahip olduklarınızı gözden geçirebilir, yatırımlarınız konusunda çabanızı harcayabilirsiniz.
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Hafta sonu ise özel hayatınızda yardımsever ve fedakar etkilerle hareket edecek, özel hayatınızda sizi mutlu edecek planlarınızı devreye sokacaksınız.
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YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız Akrep burcunda oluşan dolunayla başlıyor sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Dolunay, bir olayın iç yüzünü ortaya çıkartabilir.
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Beklenmedik, kadersel birtakım oluşumlar bu Dolunay’da etrafınızda cereyan edebilir, siz de kendinizi hiç olmadık durumların içinde bulabilirsiniz. Tüm bu olaylar esnasında ne olursa olsun derin bir rahatlama duyacaksınız. Kendinizle ve ruhunuzla olan bağlantılarınız güçlü olacak.
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Hafta ortasında şartlar sizden yana olmaya başlıyor. Birkaç günden beri yaşadığınız zorlanmaların, içe çekilişlerin geride kaldığını görmeye başlayacaksınız.
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Kendi istekleriniz, arzularınız ve planlarınız öne geçebilir. Önemli işlerinizi, parasal konuşmalarınızı hafta sonuna doğru yapmanız faydanıza olabilir.
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Hafta sonu aile hayatınızda, büyükleriniz ve eviniz için yapacağınız fedakarlıkları arttırabilirsiniz. Ailenize yardım etmekten mutluluk duyabilirsiniz.
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OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız Akrep burcunda oluşan bir Dolunay’la başlıyor sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Bu Dolunay’da arkadaşlarınızla olan bağlantılarınızda biraz hassaslıklar, önemli olaylar yaşamaya meyillisiniz.
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Sorunları çok büyütmeyin. Sosyal çevrenizin hareketliliği yüzünden; özel hayatınız ve sosyal çevreniz arasında kalmamaya dikkat edin.
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Abartılı durum ve olaylar etrafınızı sarabilir ya da siz sosyal ortamlarda kendinizi şanslı ve mutlu hissedebilirsiniz.
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Haftanız hızlı başlarken hafta ortasında biraz kendinizi geri plana çekebilirsiniz. Olayları gözlemlemek, düşünmek için vaktiniz olacak, önemli işleriniz ve toplantılarınız varsa Cuma günü daha etkili adımlar atabilirsiniz.
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Hafta sonu ise özel hayatınızda oldukça yaratıcı, fedakar, keyifli etkilerle bezeli olacaksınız. Çocuğunuz varsa fedakarlıkla ve anlayışla yaklaşacaksınız.
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KOVA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftaya Akrep burcunda oluşan bir dolunayla giriş yapıyorsunuz sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Kariyerinizde hızlı ve beklenmedik duygusal konular oluşabilir.
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Aniden ortaya çıkacak bir iş, bu Dolunay’da kariyerinize daha fazla önem vermeniz gerektiğini, bu alanlarınızda güzel ilerlemelerde bulunacağınızı gösterebilir. Anne tarafınızın hayatında da önemli olaylar devreye girebilir.
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Hafta ortasında kariyerinizden alacağınız güçle önemli konuları arkadaşlarınız ve çevrenizle paylaşabilir, organizasyona dayalı işleriniz için harekete geçebilirsiniz.
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Geleceğe yönelik işleriniz önem kazanabilir. Hafta sonu aile hayatınız için yapacağınız ödemeler, harcamalar onlarla olan bağlarınızı güçlendirebilir. Sevdiklerinize karşı anlayışla ve güzelliklerle yaklaşacaksınız.
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BALIK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız Akrep burcunda oluşan Bir Dolunay’la başlıyorsunuz sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Dolunay, sizin seyahat, eğitim, hukuksal işler ve yabancılarla yapılacak ortaklaşa işler alanınızda gerçekleşecek.
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Bu Dolunay ile beraber uzak çevrenizden alacağınız haberler sizi mutlu edebilir. Düşüncelerinizde abartılardan uzak durun.
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Bu hafta ortasında, daha çok kariyerinize ve işinize yöneleceksiniz. Kendinizi bu alanlarda ortaya koyabilirsiniz. İş alanlarınızda hızlılıklar, hassaslıklar sizi de hareketlendirebilir.
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Hafta sonu, yakın çevrenizdeki insanlarla iyi anlaşacak, beraberce rahat, etkili planlar yapacaksınız.
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