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Görme kaybı

Gözün damarlarında ve retinada bozukluklar diyabetin yol açtığı önemli problemler. Dünyada körlüğün en önemli nedenlerinden birisi diyabet. Körlük genellikle geç dönemde gelişiyor. Diyabetin gözde yaptığı hasar çok önceleri başlıyor ve ancak muayenede tespit ediliyor. Bu sebeple diyabet hastalarında düzenli göz dibi kontrolleri yapılması gerekiyor.