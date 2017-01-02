Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Maliki: Haşdi Şabi Suriye'ye gidebilir

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki, ihtiyaç duyulması durumunda Irak'daki Şii Haşdi Şabi milis gücünün Suriye'ye gidebileceğini söyledi.

Başkent Tahran'daki Azadi Oteli konferans salonundaki basın toplantısında konuşan el-Maliki, "Musul'un terör örgütü DEAŞ'dan temizlenmesinin ardından Şii milis güçlerinin Suriye'ye gideceği söyleniyor. Ne dersiniz?" sorusuna, "Biz DEAŞ'a karşı başarılı olur ve topraklarımızı kurtarırsak, Suriye'deki kardeşlerimizin DEAŞ konusunda yardıma ihtiyaçları olması durumunda Suriye'ye gideriz." şeklinde cevap verdi.

Şii Haşdi Şabi milis gücünü kendisinin kurmasıyla övünen Maliki, başbakanlığı dönemindeki mehzepçi politikalarıyla terör örgütü DEAŞ'ın ülkenin üçte birini ele geçirmesine yol açmasıyla eleştiriliyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Haşdi Şabi'ye bağlı bazı grupların Suriye'de bulunmasına ilişkin soru üzerine, bu milislerin kendilerini temsil etmediğini belirterek, şunları kaydetmişti:

"Haşdi Şabi çatısı altında bulunan tüm silahlı gruplara hükümetin 'diğer ülkelerin iç işlerine karışmama' politikasına uyması çağrısı yapıyorum. Bu yapının dışındakiler bizi temsil etmiyor. Haşdi Şabi içindekiler komşu ülkelere saygı göstermeli. Irak'ın dışında savaşmak bizim yükümüzü hafifletmez. Bölgesel çatışmalarda yer almak istemiyoruz."