İdlib'e hava saldırısı: 3 ölü, 8 yaralı

Suriye ordusuna ait savaş uçağının İdlib kentinde yerleşim yerlerine yönelik düzenlediği hava saldırısında 3 sivilin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

İdlib'teki sivil savunma yetkililerinden Muhammed Yahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orduya ait bir savaş uçağının ülkenin kuzeybatısındaki muhaliflerin kontrolünde yer alan İdlib kent merkezini bombaladığını söyledi.

Saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını ifade eden Yahya, sivil savunma ekiplerinin yıkılan evlerin enkazı altında ölü ve yaralılara ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Rejimin kentte yönelik düzenlediği hava saldırısında çok sayıda evin yıkıldığı ve hasar gördüğü öğrenildi. Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 23-24 Ocak'ta yapılan Suriye konulu toplantıda ise Türkiye, Rusya ve İran, ateşkes ihlallerinin önlenmesi için üçlü izleme mekanizması kurulması konusunda anlaşmıştı.